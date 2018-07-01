اعتماد إنشاء ” مركز تواصل المجالس البلدية ” لتطوير الخدمات البلدية

الرياض(صدى):

اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ, إنشاء وتشغيل (مركز تواصل المجالس البلدية) لتحقيق التواصل المباشر بين مكتب معاليه ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية من خلال تخصيص الرقم الموحد (920033033), الذي يمكن من خلاله تواصل أعضاء المجالس البلدية البالغ عددهم 3156 عضواً, يمثلون 285 مجلس بلدي مع الوزارة لاستقبال جميع المقترحات والاستفسارات والملاحظات والشكاوى والآراء المتعلقة بالعمل البلدي واختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية.

وأوضحت الوزارة أن إنشاء وتشغيل مركز تواصل المجالس البلدي يأتي في إطار دعم الوزارة للمجالس البلدية وإيماناً بالدور المهم الذي يقوم به أعضاء المجالس البلدية بصفتهم ممثلين للمواطنين في كل ما يتعلق بتنمية وتطوير الخدمات البلدية المقدمة لهم حيث يوفر المركز خدمات التواصل الفوري السريع مع مكتب معالي الوزير والمسئولين بالوزارة للإجابة المباشرة عمّا لدى عضو المجلس من استفسارات ومقترحات تندرج ضمن مهامهم ومعالجتها وفقاً لنظام المجالس البلدية, كما يُمكِّن الأعضاء من رفع الشكاوى والملاحظات المباشرة لمعالي الوزير والرد عليها بعد دراستها من الأجهزة المختصة بالوزارة, كما أصدرت الوزارة تطبيق لتسهيل التعامل مع مركز التواصل من خلال المتابعة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام (Android, IOS) لتمكّن الأعضاء من الاستفادة الكاملة من المركز والحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة ودقة ومتابعة المعاملات الجارية بيسر وسهولة.

وتلقى المركز منذ انطلاقة تشغيله 404 حالات, تواصل منها 198 طلبا لتقييم الخدمات البلدية, و 170 استفساراً حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بمهام واختصاصات المجالس البلدية منها ما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية وشؤون المجالس وشؤون الأعضاء, كما تلقى المركز 15 اقتراحاً, و 13 شكوى, و 8 طلب معلومات.

يذكر أن طبيعة عمل المجالس البلدية تُمكِّن عضو المجلس البلدي حال رغبته في تقديم مقترح أو ورقة عمل أو ملاحظة أو شكوى حول موضوع معين يندرج ضمن مهام واختصاصات المجالس البلدية في العمل البلدي وتقيد بالمجلس لإدراجها في أحد جلساته واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وتوصيات وإمعانا من الوزارة لمبدأ الشفافية وتفعيلاً لدور المجالس البلدية فقد أنشأت الوزارة مركز التواصل ليكون رافدا لتواصل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية مع مكتب معالي الوزير والمسؤولين بالوزارة والاستفادة من خبرات الأعضاء في تقييم مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في نطاق مجالسهم البلدية حيث تعد المجالس البلدية صوت المواطن وأحد الوسائل للتعبير عن احتياجاته ومشاركته في اتخاذ القرار البلدي وتمارس أعمالها واختصاصاتها في التقرير والمراقبة وفق أحكام نظام المجالس البلدية واقتراح كل ما من شأنه تحقيق أمال وتطلعات المواطنين في تنمية وتطوير العمل البلدي.