تكليف العنزي مديرا لمستشفى اليمامة

محمد السعران(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور ناصر بن فالح الدوسري، قرارًا يقضي بتكليف الدكتور طارق بن جمال العنزي ، مديرًا لمستشفى اليمامة بالرياض .

وحث ” الدوسري ” ، الدكتور طارق العنزي ، على الارتقاء بمستوى الأداء بالمستشفى؛ مطالباً بالتعامل بشفافية تامة مع المرضى وتقديم الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهد لخدمة المرضى.

من جهته عبّر الدكتور طارق العنزي عن بالغ امتنانه على هذه الثقة الغالية؛ مؤكداً أنه وزملاءه سيواصلون جهودهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.