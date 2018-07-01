اللجنة الاشرافية العليا لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء تعقد اجتماعا لمتابعة الأعمال الميدانية

محمد السعران(صدى):

عقدت اللجنة الاشرافية العليا لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء اليوم الأحد اجتماعها الدوري لمتابعة الأعمال الميدانية لتطبيق قرار الإيقاف لزراعة الأعلاف الخضراء اعتباراً من تاريخ ٢٥ صفر من العام المقبل ١٤٤٠، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ وتاريخ ٢٥-٢-١٤٣٧هـ، ووفق الضوابط التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن.

وأكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية العليا لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء المهندس عبدالرحمن الفضلي على ضرورة التزام كافة المزارعين بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بحلول التاريخ المقرر أو قبله، مشيراً إلى أن تنفيذ قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء جاء بهدف توفير المياه الجوفية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتوفرة. وشدد الوزير الفضلي على “أن الوزارة لن تسمح لأي مزرعة تزيد عن المساحة المسموح بها بالاستمرار بالزراعة بعد التاريخ المحدد، ويكون الاستمرار بالزراعة للاعلاف الخضراء للمزارع الصغيرة والمتوسطة وفق الضوابط وسيتم إيقاع العقوبة المقررة نظاما على المزراع المخالفة”.

وخلال الاجتماع شكر معالي الوزير الفضلي مدينة الملك عبدالعزيز على جهودها في المساعدة على تنفيذ هذا المشروع بتوفيرها صوراً عالية الدقة وبشكل دوري للمزراع، مشيراً إلى أن الوزارة باتت بتظافر الجهود قادرة على المتابعة بالأقمار الصناعية لكافة المزارع والتحقق من نوع المحاصيل وتاريخ زراعتها، إضافة إلى إمكانية التحقق من تسجيلها في برنامج السجل الزراعي من عدمه.