هطول أمطار رعدية وعوالق ترابية على المدينة المنورة ونجران

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تحذيرها إلى سكان المدينة المنورة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة تشمل كلًا من اليتمة والأجزاء المجاورة والطريق الواصل إلى المدينة المنورة، على أن تبدأ الحالة في الساعة الـ14:45 مساءً وتنتهي في السابعة مساءً.

كما حذر الإنذار المبكر من رؤية غير جيدة بمنطقة نجران؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، على أن تبدأ الحالة في الـ3 عصرًا وتنتهي في الـ10 مساءً.