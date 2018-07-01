فيديو مروع لأم تخطط للانتحار مع طفلها الرضيع

متابعات(صدى):

أنقذ رجال الإطفاء امرأة صينية من محاولة انتحار فاشلة مع ابنها البالغ من العمر عام واحد .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، امرأة تخطط للقفز من فوق مبنى مكون من أربعة طوابق مع ابنها الرضيع .

لكن تم إنقاذها بمساعدة رجال الإطفاء في مدينة ليتشوي بمقاطعة تشجيانج في شرق الصين.