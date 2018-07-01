فيديو مروع لأم تخطط للانتحار مع طفلها الرضيع
أنقذ رجال الإطفاء امرأة صينية من محاولة انتحار فاشلة مع ابنها البالغ من العمر عام واحد .
وأظهر مقطع فيديو متداول ، امرأة تخطط للقفز من فوق مبنى مكون من أربعة طوابق مع ابنها الرضيع .
لكن تم إنقاذها بمساعدة رجال الإطفاء في مدينة ليتشوي بمقاطعة تشجيانج في شرق الصين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49589 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, طيب ولي انتي في جهنم ان شاء الله ، واتركي الطفل له رب مايضيعه ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30285 ] نشر منذ 52 دقيقة
بكاااااشه مابتنتحر
الي يبي ينتحر
مايحتاج يسوي صجه وياناس
شوفوني
يقفل على نفسه بغرفة
ويكفت نفسه بنفسه😉