النصر يتفق مع جهاز طبي برتغالي.. ويلاعب وست هام

ماجد محمد(صدى):

اتفقت إدارة نادي النصر مع جهاز طبي برتغالي ليتولى الإشراف على العيادة الطبية في الموسم المقبل؛ حيث وضعت الإدارة العيادة الطبية أولى اهتماماتها، كما ستسعى إلى وضعها مطلة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود من أجل متابعة اللاعبين المصابين لزملائهم أثناء تأدية التدريبات اليومية.

وعلى جانب آخر، توصلت الإدارة إلى اتفاق مع المدرب الأورغوياني دانيال كارينو على خوض مباراة ودية مع وست هام الإنجليزي أثناء المعسكر الخارجي المزمع إقامته في سويسرا الأسبوع بعد المقبل.

بينما أوضح الجهاز الطبي أن إصابة لاعب الوسط المغربي محمد فوزير، عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة لن تعيقه عن التدريبات في الأيام المقبلة، بينما إصابة المدافع البرازيلي برونو يوفيني والظهير الأيمن خالد الغامدي عضلية جراء التدريبات اللياقية.