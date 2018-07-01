النصر يتفق مع جهاز طبي برتغالي.. ويلاعب وست هام
اتفقت إدارة نادي النصر مع جهاز طبي برتغالي ليتولى الإشراف على العيادة الطبية في الموسم المقبل؛ حيث وضعت الإدارة العيادة الطبية أولى اهتماماتها، كما ستسعى إلى وضعها مطلة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود من أجل متابعة اللاعبين المصابين لزملائهم أثناء تأدية التدريبات اليومية.
وعلى جانب آخر، توصلت الإدارة إلى اتفاق مع المدرب الأورغوياني دانيال كارينو على خوض مباراة ودية مع وست هام الإنجليزي أثناء المعسكر الخارجي المزمع إقامته في سويسرا الأسبوع بعد المقبل.
بينما أوضح الجهاز الطبي أن إصابة لاعب الوسط المغربي محمد فوزير، عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة لن تعيقه عن التدريبات في الأيام المقبلة، بينما إصابة المدافع البرازيلي برونو يوفيني والظهير الأيمن خالد الغامدي عضلية جراء التدريبات اللياقية.
طلال[ عدد التعليقات: 1556 ] نشر منذ 8 ساعات
السيل كله تمارين اطاله وحديد
ماجد[ عدد التعليقات: 1439 ] نشر منذ 8 ساعات
يارجل واصلتو ولا ماواصلتو نهايتها سهلاوي بيجلطنا ويحيى شهري بيرفع ضغطنا وعمري هوساوي بيجيب العيد.
ماجد[ عدد التعليقات: 1439 ] نشر منذ 8 ساعات
يارجل واصلتو ولا ماواصلتو نهايتها سهلاوي بيجلطنا ويحيى شهري بيرفع ضغطنا وعمري هوساوي بيجيب العيد.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 8 ساعات
وين الاعبيين الاجانب ماصارت
عمار[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 8 ساعات
اشششتقننناا. 🙁💛💛💙