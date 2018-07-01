بالصور.. إصابة 3 أشخاص في حادث مروع بطريق جازان – أبو عريش

تركي السالم(صدى):

أصيب، اليوم الأحد، 3 أشخاص إثر حادث مروري مروع على طريق جازان – أبو عريش.

وصرَّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات عن وقوع حادث عند الساعة 11:10 صباحًا على طريق أبوعريش بالقرب من كلية المعلمين سابقًا.

وأضاف أنه نتج عن الحادث ثلاث إصابات، وتم نقل حالة منها عن طريق الهلال الأحمر، وحالتان عن طريق جهات أخرى لم يحددها.