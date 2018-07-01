تعليم وادي الدواسر يعلن حركة التنقلات الداخلية للمعلمين والمعلمات

وادي الدواسر(صدى):

اعتمد مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العمري اليوم، حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439هـ – 1440هـ ، مهنئاً المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة بتحقيق رغباتهم.

من جهته أكد مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية ناصر بن فهاد العشوان, أن الإدارة حرصت في عملية إجراء الحركة وفق الضوابط والآلية المنظمة لذلك تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة بين المعلمين والمعلمات، مبيناً أن نسبة المشمولين بالحركة بلغت 42% ممن تنطبق عليهم شروط النقل بعد تدقيق البيانات, منهم 44% على الرغبة الأولى.

وأشار إلى أنه بإمكان أي معلم ومعلمة الاستعلام عن نتيجته في الحركة من خلال حساباتهم عبر نظام نور، وأن من لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًّا عبر حساب المعلم في نظام نور في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الثلاثاء القادم 19/ 10/ 1439 هـ وسيتم موافاة المعلم أو المعلمة بنتيجة الطلب.