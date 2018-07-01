متطوعات ينقذن مريض تعرض لنوبة صرع بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أنقذت متطوعات الهلال الأحمر، أحد المشاركين في الشخصيات التاريخية بسوق عكاظ، بعد تعرضه لنوبة صرع، دخل بعدها في حالة إغماء توقف قلبه وتنفسه خلالها.

ومن جانبه، قال شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف: ” أنه عند الساعة التاسعة مساءً جاء رجل يطلب المساعدة من الفريق التطوعي على إثر تعرّض صديقه لحالة إغماء بعد أن تعرض لنوبة صرع ” ، متابعًا: ” على الفور توجه الفريق المكون من: (غادة السالمي، ورغد الجعيد، والهنوف العتيبي) إلى موقع الحالة التي تبعد عن جادة عكاظ قرابة الخمسمائة متر في الطريق الخالي ” .

وأضاف: ” وصل الفريق، وأُبلغ مدير التطوع غالب الحارثي بالحالة ومكانها حتى يتم إرسال عربة الإسعاف بطاقمها الإسعافي، وتم التعامل مع المريض الذي كان في حالة إغماء تام من قِبَل المتطوعات؛ وذلك بتقديم الإسعافات الأولية له ” .

واستطرد المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف: ” وبعد دقائق ولله الحمد، أفاق المريض من الغيبوبة بمساعدة الفريق الإسعافي، وتم نقله إلى المركز الإسعافي بعكاظ ” .