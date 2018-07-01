مدير بريد تبوك يوصل فستان لعروس بيوم زفافها

محمود البلوي(صدى):

لم تثن المسافات مدير فرع البريد بتبوك، أمس السبت، من إيصال فستان زفاف لعروس بمحافظة تيماء، وذلك بعد علمه بأن حفل زواج العروس سيتم مساء ذلك اليوم، حيث قطع مسافة تصل 260 كليلو مترًا بسيارته.

وسافر مدير الفرع فايز العنزي، وزميله ماجد العنزي، بنفسيهما إلى تيماء لتسليم الطرد الذي يحتوي على فستان الزفاف؛ وذلك لعدم توفر رحلات لتيماء إلا الأحد؛ حيث كانت العروس قد طلبت فستانها قبل أيام قليلة من موعد زفافها عبر البريد.

وبعد أن تيقنت العروس بأن الوقت لا يكفي لوصول الفستان في الوقت المناسب لجأت لخدمة العملاء في مؤسسة البريد، وأبلغتهم بالوضع وأن موعد زفافها الليلة، وفور وصول شكوى العميلة تم التعامل مع الأمر بالسرعة المطلوبة.

وأشار ” العنزي ” إلى أنه تم تتبع الطرد الذي وصل لحسن الحظ مع رحلات ذلك اليوم، لافتًا إلى أنه لعدم وجود رحلة إلى تيماء قرر السفر بنفسه لإيصال الفستان للعروس حتى تكتمل فرحتها.