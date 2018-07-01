مرسيدس تدرس رسميا تقديم X-Class بمحرك V8

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بقوة 255 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر ، تعتبر مرسيدس X350d 4Matic المرفق صورها هنا أقوى نسخة X-Class التي يمكن الحصول عليها, ولكن هذا الأمر قد يتغير قريباً حيث اعترفت مرسيدس أنها منفتحة على فكرة توفير محرك V8 في سيارتها البيك أب التي تعتمد على موديلات نيسان نافارا.

ولكن قبل أن ترتفع آمالكم لأعلى سقف, فإن هذا الأمر لا يعني أن مرسيدس غيرت رأيها حول تقديم باقة AMG الكاملة لسيارات X-Class والسبب أن المحرك سعة 4 لتر بشاحنين توربينيين قد ياتي في نسخة أقل قوة كما هو الحال مع موديل S560 حسب قول فرانك شوماخر المسئول عن تطوير X-Class.

وقد اعترف أن مرسيدس يمكنها استخراج مزيد من القوة من سيارات X-Class ويمكنها بسهولة وضع محرك V8 في حجرة محرك الشاحنة ، ولكنها مع ذلك لن توفر هذا الخيار الا في حالة تواجد طلب كافي على الموديل لجعله مربح في الانتاج.