الملك يرددها دائما.. قصة إدخال ” جينا من الطايف ” في حفل عكاظ

نايف السالم(صدى):

تحدَّث رئيس هيئة السياحة، الأمير سلطان بن سلمان، عن قصة إصراره على إدخال الأغنية الشهيرة ” جينا من الطايف والطايف رخا ” في حفل سوق عكاظ.

وذكر الأمير سلطان بن سلمان، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” اعتاد على ترديد مطلع هذه الأغنية عندما يذكر أمامه اسم الطايف، أو تطرأ عليه.

وأضاف أنه كان مصرَّا على إدخال هذه الأغنية مهما كانت التكلفة من ناحية الحقوق والتنفيذ؛ حتى يتم عزفها عندما يدخل أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل لرعاية حفل سوق عكاظ.