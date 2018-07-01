الكشف عن التعديلات والغرامات الجديدة بنظام المرور

علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر، عن التعديلات والغرامات التي أقرها مجلس الشورى على نظام المرور مؤخرًا.

حيث شملت تلك التعديلات، فرض غرامة 1000 ريال لقيادة المركبة بدون رخصة قيادة، والتجاوز في المنعطفات والمرتفعات، والقيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة، وأيضًا فرض غرامة 500 ريال على تظليل زجاج المركبة على نحو يخالف الضوابط، واستعمال المركبة لغير الغرض الذي خصصت من أجله، فضلًا عن عدم تغطية الحمولة المنقولة أو تثبيتها، وعلى مَن يقوم بنقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة.

كما تضمنت التعديلات الجديدة، فرض غرامة تصل إلى 1000 ريال على عدد من المخالفات، ومنها: عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات الطوارئ والمواكب الرسمية، وقيادة المركبة برخصة لا تتناسب مع حجمها، وعدم تثبيت لوحة المركبة في موقعها، وكذلك دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة إلى المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها، كما يُعاقب عابري الطرق السريعة من المشاة بالغرامة ذاتها.

علاوة على ذلك، احتوت التعديلات على فرض غرامة بـ500 ريال لملاحقي مركبات الطوارئ، وعدم إعطاء أفضلية المرور للقطارات والحافلات وما في حكمها، والوقوف في أماكن مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك قائدي مركبات الطوارئ في حال استعمال المنبهات الخاصة بها دون ضرورة.

بالإضافة لذلك، شملت التعديلات غرامة قدرها 500 ريال على من لم يقف تمامًا عند إشارة ” قف ” ، أو عند إشارة أفضلية في حال مرور مركبات على الطريق ذي الأفضلية، ومن لم يتقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية، وكذلك من يقوم بقيادة المركبة داخل الأنفاق بدون إضاءة أنوارها، أو وضع كتابة أو رسم أو ملصق على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة.