نجمات يلجأن لوضعية ” الصداع النصفي ” في صورهن

أماني الغامدي(صدى):

لجأت عدد من نجمات عربيات وعالميات ، إلى وضعية غريبة تٌسمى بـ ” وضعية الصداع النصفي ” ، عند إلتقاط صورهن في جلسات تصوير مختلفة .

يٌذكر أن هذه الوضعية الغريبة جداً والتي باتت ظاهرة تجتاح عالم الانترنت، سهلة ولا تتطلب سوى وضع يدٍ واحدة على الرأس وفي بعض الأحيان وضع اليدين لشدّ العين كي تبدو أجمل وبالتالي التقاط الصورة الأفضل.

وهذه صور أبرز النجمات اللواتي اعتمدن هذه الوضعية :