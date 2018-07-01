اتفاقية بين ” التقاعد ” و ” طيران ناس ” لتقديم خصومات على رحلاتها المحلية والدولية

الرياض(صدى):

وقّعت المؤسسة العامة للتقاعد ، اتفاقية تعاون مع شركة طيران ناس لتقديم باقة من الخصومات على رحلات الشركة المحلية والدولية، سعيًا من المؤسسة إلى تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية لعام 2022م ومنها تقديم خدمات متميزة لعملائها.

وبموجب الاتفاقية يستطيع الآن عملاء المؤسسة المتقاعدين وأفراد أسرهم والمستفيدين من الحصول على خصم على رحلات ” طيران ناس ” المحلية والدولية عبر الدرجة السياحية بنسبة 10 في المئة من قيمة تذكرة الرحلة.

كما يستطيع المتقاعد وأفراد أسرته والمستفيد الانتفاع من خصم نسبته 15 في المئة من قيمة تذكرة السفر لرحلات ” طيران ناس ” المحلية والدولية عبر درجة الأعمال.

وبحسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، يستمر العرض حتى الـ 20 من شهر يونيو 2019، ويشمل جميع الرحلات المحلية والدولية التي يشغلها “طيران ناس” فقط، في حين أنه لا يمكن الجمع بين هذا العرض وأي عرض ترويجي آخر في حجز واحد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج “مزايا وعروض” الذي تحرص من خلاله المؤسسة العامة للتقاعد على تقديم باقة من الخصومات التجارية على مجموعة واسعة من الخدمات، من خلال إبرام اتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات الطبية والخدمية في القطاع الخاص في المملكة.