” التجارة ” تخاطب المراكز التجارية بأخذ الموافقة قبل دعوتها للمشاهير

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن توجيه وزارة التجارة والاستثمار للمراكز التجارية والمنشآت، بضرورة أخذ موافقة إمارات المناطق، قبل دعوتها المشاهير لحضور نشاطاتها؛ تجنبًا لحدوث أي تجاوزات، كما حدث مؤخرًا بأحد المحلات التجارية بالرياض.

وبيّنت المصادر، مخاطبة الوزارة للمراكز التجارية والمنشآت، وذلك من خلال مجلس الغرف التجارية، مرجعة ذلك للفوضى التي تحدث عند دعوة المراكز التجارية للمشاهير، لحضور نشاطاتها.

جدير بالذكر، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا مقاطع فيديو مؤخرًا، لتجمهر أعداد كبيرة من الشباب عند افتتاح إحدى الممثلات السعوديات لمحل تجاري بمدينة الرياض، مما استدعى تدخل الجهات الأمنية لفض التجمع وتسهيل الحركة المرورية أمام المركز التجاري.