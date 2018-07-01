أليكسيس سعيد بانضمامه للأهلي.. ويصفه بـ ” المغامرة “

طلال الغامدي(صدى):

أعرب مدافع الأهلي الجديد الإسباني أليكسيس رواناو إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق بشكل رسمي بعد توقيعه العقد مع ” القلعة الخضراء ” لمدة موسمين مقبلين قادمًا من ديبورتيفو الافيس الإسباني.

وأوضح ” أليكسيس ” قائلًا: ” أنا سعيد بمشواري الجديد، وسأبدأ مغامرتي الجديدة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، وهو ناد كبير على مستوى قارة آسيا ويعد من أفضل الأندية في القارة ”

وأضاف: “حينما وصلني خبر مفاوضات ناد كبير معي أخذت الأمر بجدية وأهمية كبرى، خصوصاً أن النادي يملك سمعة مميزة، وكانت لدي الرغبة في ان أصبح أحد لاعبي هذا الفريق الكبير، وكل ما إسعى إليه حاليًا هو تحقيق الأهداف التي يرغب بها انصار النادي والانتصار في جميع الاستحقاقات المقبلة ” .