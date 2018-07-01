انشاء أول مركز تعليم قيادة للنساء بالمنطقة الجنوبية

تركي السالم(صدى):

اقتربت جامعة جازان، من الانتهاء من أول مركز تعليم قيادة سيارات للنساء بالمنطقة الجنوبية، حيث تم البدء في إجراءات المركز بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة بالجامعة.

وخاطبت الجامعة عددًا من الجهات صاحبة الخبرة الكافية في مجال التدريب، حيث سيتم الاستعانة بهم خلال الفترة الأولى، ثم سيكون للجامعة مدربوها ومدرباتها.

وأشارت الجامعة إلى أن المركز الجديد سيمنح شهادات معتمدة للقيادة، لافته إلى أنه سيُسمح للنساء بالتقدم لهذا المركز بعد توقيع اتفاقية تعاون مع المرور.