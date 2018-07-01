أمير عسير يقلد عددا من الضباط رتبهم الجديدة

أبها(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، في مكتبه بالإمارة اليوم، مساعد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني، ومساعد قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد ركن محمد بن فرحان القرني،ومدير مكافحة المخدرات بمحافظة خميس مشيط المقدم سعيد بن جبران الشهراني، بعد أن صدرت الموافقة السامية على ترقيتهم .

وهنأ سمو أمير منطقة عسير الجميع بالثقة الملكية ، مشيدا بالدعم غير المحدود الذي تلقاه القطاعات الأمنية كافة من القيادة الرشيدة ، – أيدها الله-، استشعاراً لدورهم البارز في الحفاظ على أمن الوطن ومواطنيه ، وصون مكتسباته من العبث والأخطار .

من جانبهم رفع الضباط المرقون، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، على الثقة الملكية الغالية ، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن ، معربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية ،وسمو أمير منطقة عسير ، على الدعم والتوجيه ، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين والوطن .