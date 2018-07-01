رونالدو يودع مونديال روسيا برقم سلبي

نواف السالم(صدى):

ودّع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم المقامة في روسيا حالياً عقب خسارته أمام أوروجواي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقماً سلبياً بعدما فشل في إحراز أي أهداف ضد أوروجواي ليواصل اللاعب فشله في إحراز أي أهداف خلال مرحلة خروج المغلوب أو الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم أعوام 2006 و2010 و2014 و2018.

وقدم رونالدو مباراة ضعيفة أمام أوروجواي، حيث سدد 6 كرات فقط على المرمى منها كرة واحدة بين القائمين والعارضة.

وأحرز رونالدو 7 أهداف في 11 مباراة بدور المجموعات ضمن مشاركاته في بطولة كأس العالم منذ 2006 حيث زار شباك كل من إيران وكوريا الشمالية وغانا وإسبانيا والمغرب.