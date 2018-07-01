” منتدى الخليج الاقتصادي الثاني ” في أكتوبر المقبل بالرياض

الرياض(صدى):

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الغرف السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارة الصناعية ومركز الخليج للأبحاث، في الـ 21 من شهر أكتوبر المقبل، ” منتدى الخليج الاقتصادي الثاني ” تحت عنوان ” دور القطاع الخاص الخليجي والاتحاد الجمركي الخليجي والخدمات اللوجستية والاقتصاد المعرفي ” ، وذلك في فندق الانتركونتننتال بالرياض.

ويعمل المنتدى الذي يستمر يومين على استقطاب الكفاءات والخبراء الاقتصاديين على مستوى دول المجلس ومن خارجه، وإشراك القيادات السياسية والاقتصادية وأجهزة الأمانة العامة لمجلس التعاون، ورسم الاستراتيجية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف إلى استشراف مستقبل الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي، وتحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة بين دول المجلس، وزيادة مساهمة القطاع الخاص الخليجي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتطوير القدرة التنافسية لدول المجلس، وتعزيز المكانة العالمية لدول المجلس، وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في العمل الاقتصادي الخليجي، إضافة إلى الاستثمار في المورد البشري ودعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص العمل المناسبة لمواطني دول المجلس.

يذكر أن تنظيم هذا المنتدى جاء بناء على قرار الاجتماع الثالث والأربعون لمجلس الاتحاد المنعقد في أبها يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2013م، في اعتماد تأسيس منتدى الخليج الاقتصادي ليكون منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس مستفيداً في ذلك من النجاحات التي حققتها المنتديات الاقتصادية الخليجية للغرف الوطنية والمحلية ومنها على سبيل المثال منتدى الرياض الاقتصادي الذي أصبح يشكل علامة بارزة وهامة.