” الجوازات ” تكشف عن آلية تطبيق استحصال المقابل المالي لمرافقي العمالة الوافدة

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، عن آلية تطبيق استحصال المقابل المالي للمرافقين والتابعين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال رد ” الجوازات ” ، على استفسار أحد الأشخاص، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، والذي جاء مفاده كالتالي: ” هل يشترط تسديد الرسوم الشهرية ١٠٠ على كل فرد في العائلة عند تجديد الاقامة، او يمكنني تجديد الاقامة ثم دفع الرسوم الشهرية ؟ ” .

وأجابت ” الجوازات ” على استفساره كما يلي: ” أهلاً بك، تعرّف على آلية تطبيق استحصال المقابل المالي للمرافقين والتابعين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص ” ، وجاءت آلية تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين بالقرار، كما يلي:

أولًا: خدمة إصدار أو تجديد هوية مقيم:

– تسديد الرسوم المقررة نظامًا للخدمة.

– سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد، حسب مدة صلاحية ” هوية المقيم ” ، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء.

ثانيًا: خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة:

– تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظامًا للخدمة ( حسب مدة التأشيرة المطلوبة ).

– سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد ( حسب مدة صلاحية هوية المقيم ) ، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء.

ثالثًا: خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي:

– سداد المقابل المالي المستحق نظامًا على العامل الوافد ابتداءً من تاريخ تطبيق القرار وحتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء.

– في حال تجاوزت مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي عن مدة صلاحية سريان ” هوية مقيم ” ، تضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي.