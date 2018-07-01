انتخاب المملكة عضوا في المجلس التنفيذي لمركز ” أكساد ” للعامين القادمين

سعيد العجل(صدى):

انتُخبت المملكة العربية السعودية عضواً في المجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) للعامين القادمين، وذلك في اجتماعات الدورة (34) للجمعية العمومية للمركز، والتي عُقدت يومي 27-28 /6/ 2018م في مدينة القاهرة، برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية الدكتور عز الدين أبو ستيت، وبحضور عدد من وزراء الزراعة العرب وممثلي عدد من المنظمات وجامعة الدول العربية، وبمشاركة سعادة وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها نيابةً عن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة.

وقد تناولت الاجتماعات العديد من الموضوعات ذات الصِّلة بأعمال ونشاطات المركز للمرحلة القادمة، وكذلك العمل العربي المشترك في سبيل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من المركز وجهوده الجيدة في تنفيذ المشاريع والأنشطة والدراسات المهمة.

كما بحث سعادة وكيل الوزارة للبيئة والوفد المرافق له خلال مقابلته سعادة مدير عام المركز الدكتور/ رفيق صالح؛ سبل تطوير التعاون بين المملكة والمركز، في ضوء توجهات المملكة في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي وفق برنامج المملكة للتحول الوطني ورؤيتها 2030 ومبادرات الوزارة بهذا الشأن.