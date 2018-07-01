فاران يشبه مبابي بـ ” رونالدو ” : سيتألق في أي فريق يلعب معه

نواف السالم(صدى):

أعرب الفرنسي الشاب، رفائيل فاران، عن سعادته بقدرات النجم كيليان مبابي رفيقه في صفوف منتخب فرنسا، والذي سجل ثنائية في شباك المنتخب الأرجنتيني.

وأوضح ” فاران ” أن: ” كيليان يمتلك موهبة كبيرة وسرعة وقدرة على تسجيل الأهداف. ولكنه ما زال صغيرا ” .

وتابع: ” إنه يشبه البرازيلي رونالدو كثيرًا. إنه يحب المراوغة كثيرًا، وما زال يتعلم وسعداء بتواجد لاعب مثله بيننا (في المنتخب) ” ؛ فيما صرّح عن عن إمكانية مزاملة مبابي في صفوف ريال مدريد: ” سيتألق في أي فريق يلعب معه ” .

ومن الجدير بالذكر، إنه تمكن منتخب فرنسا من تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام المنتخب الأرجنتيني السبت في دور الـ16 ليستعد لمواجهة المنتخب الأوروغوياني في ربع النهائي.