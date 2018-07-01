أهم مقشرات الوجه للحصول على بشرة ناعمة بدون مكياج

أماني الغامدي(صدى):

كشفت خبيرة تجميل ، عن أهم المقشرات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل ببساطة ومن دون أي تكلفة ، للتخلص من خلايا الجلد الميتة والكشف عن خلايا متجددة .

ومن هذه المقشرات :

ماسك الكاكاو والفانيليا لتقشير الوجه منزلياً

المكونات:

ملعقة كبيرة كاكاو مطحون

ملعقة صغيرة جداً فانيليا

3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

ربع كوب سكر بني

طريقة التحضير والتطبيق:

اخلطي جميع المكونات جيداً في وعاء مناسب

اغسلي الوجه جيداً وتجفيفه قبل تطبيق الماسك

طبقي الماسك على الوجه مع التدليك لمدة دقيقة واحدة

اتركي الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة لا أكثر

اغسلي وجهك جيداً بالماء الدافئ ثم الفاتر

كرري الماسك مرة كل أسبوعين لتنظيف الوجه من العمق وترطيبها

الجلاتين للتخلص من الشيخوخة المبكرة

ماسك الجلاتين والحليب لإزالة خلايا الجلد الميتة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة

المكونات:

ملعقة كبيرة جلاتين

2ملعقة كبيرة حليب

ملعقة صغيرة زيت اللافندر

طريقة التحضير والتطبيق:

اخلطي جميع المكونات في وعاء زجاجي

ضعي الخليط في حمام مائي وذلك بوضع ماء ساخن حتى الغليان في وعاء آخر ثم ضعي الوعاء الزجاجي فوق الماء المغلي

اتركي المزيج لمدة 5 دقائق في الحمام المائي ثم اتركيه ليبرد قليلاً

طبقي الماسك على بشرة نظيفة واتركيه حتى يجف

تخلصي من ماسك الوجه باستخدام الماء الدافئ وغسله مرة أخرى بالماء الفاتر

احرصي على تكرار الماسك مرة كل أسبوعين؛ لتتخلصي من خلايا الجلد الميتة والحد من ظهور التجاعيد

فوائد تقشير البشرة منزلياً:

تنظيف البشرة وإزالة الشوائب والخلايا الميتة والجلد الجاف

يساعد التقشير في الحفاظ على رطوبة البشرة والمظهر الخارجي

علاج البقع السطحية والندوب الزائدة الصغيرة بالجلد

يساعد في الحصول على بشرة ناعمة وتأخر ظهور التجاعيد

الحفاظ على نعومة البشرة ونضارتها.