علي القحطاني(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة تغيير الصورة الشخصية في جواز السفر.

وقال مواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أريد تغير صورة الجواز وتجديده هل يلزم تغير الصورة من الأحوال أيضًا ولا الذهاب لمكاتب الجوازات واخذ موعد وتغيرها من عندهم ” .

وردّت الجوازات : ” أهلاً بك، يتم إعتماد نفس صورة الأحوال المدنية في حال وجود إختلاف بالشكل بشكل ملحوظ يرجى مراجعة الأحوال المدنية أولاً ثم مراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك. نسعد بتواصلك ” .