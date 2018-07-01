طريقة تغيير الصورة الشخصية في جواز السفر
أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة تغيير الصورة الشخصية في جواز السفر.
وقال مواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أريد تغير صورة الجواز وتجديده هل يلزم تغير الصورة من الأحوال أيضًا ولا الذهاب لمكاتب الجوازات واخذ موعد وتغيرها من عندهم ” .
وردّت الجوازات : ” أهلاً بك، يتم إعتماد نفس صورة الأحوال المدنية في حال وجود إختلاف بالشكل بشكل ملحوظ يرجى مراجعة الأحوال المدنية أولاً ثم مراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك. نسعد بتواصلك ” .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 9 ساعات
الجـــواز اللـــي يفرح بصحـــيح ,,
هو جــواز السفــر
qlq[ عدد التعليقات: 2681 ] نشر منذ 8 ساعات
ممتاز
Mohammed[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
خبر روعه ونتمنئ من سعادة قائد الجوزات ان ينظر في موضوع يقع المواطن ضحيته في الخارج الى وهو عدم الزام المتقدم لطلب جواز سفر سعودي انا يكون بالغتره او الشماغ لان الجواز فقط يستخدم خارج تراب الدوله وانا حصل معي شخصيا نتمنى ونكرر انه الافضل الرأس مكشوف واغلب السفارة تتعمد طلبك صور شخصيه مكشوف الراس عشان الشماغ لايظهر تفاصيل الشكل الخارجي والف شكر .مع تحيات رحال وسط الادغال.