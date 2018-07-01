نشر : منذ 10 ساعات 843 3 فيديوهات متنوعة انقاذ حمار وسط الامطار الوسوم:السعودية, صحيفة_صدى_الإلكترونية
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 8 ساعات
للتصحيح:-
هذا ليس بحمار؟؟
هذا((جحSh)).
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 7 ساعات
جزاك الله خير ,,
,, من يفعل الخير لايعدم جوازيه .. لا يذهب العرف بين الله والناس ِ ,,
,, وللتصحيح اكثر .. هذا جحيش وهو اصغر ، وتصغير لكلمة جحش ,, الله يكرمك ويكرم الجميع ,,
,, مع الإحترام والتقدير للأخ واضح وصريح ..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 37 دقيقة
بعد قلبي أبو محمد،،
تسلم ويعطيك العافية..