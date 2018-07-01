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  3. انقاذ حمار وسط الامطار

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 8 ساعات

للتصحيح:-

هذا ليس بحمار؟؟

هذا((جحSh)).

[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 7 ساعات

جزاك الله خير ,,

,, من يفعل الخير لايعدم جوازيه .. لا يذهب العرف بين الله والناس ِ ,,

,, وللتصحيح اكثر .. هذا جحيش وهو اصغر ، وتصغير لكلمة جحش ,, الله يكرمك ويكرم الجميع ,,

,, مع الإحترام والتقدير للأخ واضح وصريح ..

[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 37 دقيقة

بعد قلبي أبو محمد،،

تسلم ويعطيك العافية..

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