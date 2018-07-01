نشر : منذ 10 ساعات 977 3 فيديوهات متنوعة أخ ومفاجأة غير متوقعة لشقيقه الوسوم:السعودية, صحيفة_صدى_الإلكترونية
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 8 ساعات
هذه قصيدة الفارس الفديع مخاطباً أخاه الفارس الشيخ شالح بن حطاب بن هدلان من قبيلة الخنافرة من قحطان التي هي فخذ من قبيلة آل محمد القحطانية:
يا بوذعار أكفيك لوني لحالي
وأصبر على الدنيا وباقي تعبها
وإن غَمْ أخوه مْعَثَّرين العَيَالي
أنا لخويه سعد عينه عجبها
وإن جن مثل مخزَّمات الجمالي
كم سابقٍ تقزي وأنا من سببها
كم خفرةٍ قد حرَّمت للدلالي
لبست سوادٍ عقب لذَّة طربها
وإن جيت لي قفرٍ من النشر خالي
يفرح بي الحَوَّاز يوم أقبل بْها
أفديك يا شالح بحالي ومالي
يا فارس الفرسان مِقْدِمْ عربها
يا متيّهٍ إبله بروس المفالي
ياللي حميت حدودها يا جنبها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 8 ساعات
الله اكبر .. مااحسنها من مفاجأةٍ و وفاء اخوي ,,
,, الأخ العزيز واضح وصريح ,, اسعد الله مساءك ,,
,, صح لسانك على نقلك لهاالابيات الرئعه جت في وقتها ,,
.. ورحم الله الشيخ شالح واخيه ووالدينا رحمة واسعه ,, آمين ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 18 دقيقة
أرحب أخي العزيزأ بومحمد،، الله يسعد أوقاتك،،
صح بدنك والله يرحم قايلها،،
قصص وقصائد شالح وأخية الفديع،تعلم وتدرس ،،وتعتبر من أبلغ وأسماء معاني الوفى بين الأخوة،،
وهذه أحد القصائد:
أمس الضحى عدّيت راس الطويلات :: وهيّضت في راس الحجا ما طرا لي .
وتسابقن دموع عيني غزيرات :: وصفقت بالكف اليمين الشمالي .
وجرّيت من خافي المعاليق ونّات :: والقلب من بين الصناديق جالي .
وآ اخوي ياللي يم قارة (خفا) فات :: من عاد من عقبه بيستر خمالي ؟!
ليته كفاني سو بقعا ولا مات :: وأنا كفيته سو قبر(ن) هيالي.
وليته مع الحيين راعي الجمالات :: وأنا فدا له من غبون الليالي !
وآ اخوي ياللي يوم الأخوان فلاّت :: من خلقته ما قال: ذا لك وذالي !!
تبكيه هجن(ن) تالي الليل عجلات :: ترقب وعدها يوم غاب الهلالي .
وتبكي على شوفه بني(ن) عفيفات :: من عقب فقده حرمن الدلالي !!
عوق العديم إن جا نهار المثارات :: والخيل من حسّه يجيهن جفالي .-
لشالح في أخوه الفديع، رحمهم الله جميع..