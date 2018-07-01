٧ساعات لاستئصال ورم دموي لخمسينية في قاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي(صدى):

تكللت ولله الحمد والمنه جهود فريق تكاملي من الجراحة والاشعة التداخليه والتخدير بالنجاح إثر استئصال ورم دموي حميد من أعلى العنق وقاع جمجمة لمريضة خمسينية استغرق سبع ساعات متواصلة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.

وفي التفاصيل، قام استشاري القسطره الدماغية الدكتور فيصل الغامدي بدراسة الحالة وبعد اجراء الفحوصات اللازمة تقرر القيام بحقن الورم بمادة تقلل التغذية الدموية للورم وذلك لتقليل النزيف أثناء العملية الجراحية

و بدأ تجهيز المريضه للتدخل الجراحي حيث تم خلاله استئصال الورم مع المحافظة على الشرايين المغذية للدماغ و الأعصاب الرئيسية في قاع الجمجمة استغرقت معه العملية سبع ساعات متواصلة برئاسة استشاري جراحة أورام الراس و العنق الدكتور شريف كامل وفريقه المميز إضافة إلى طاقم التخدير بقيادة الدكتور حسام الشاذلي وتقرر خروج المريضة وغادرت المستشفى بعد اكتمال علاجها وتماثلت للشفاء ولله الحمد والمنه.

و اشار كلاً من مدير مركز صحة الرأس و العنق و قاع الجمجمة الدكتور أسامة مرغلاني والدكتور شريف كامل بأن المدينة الطبية تحتوي بين ثناياها كادر طبي متميز وعلى قدر عالي من الكفاءه ولديه القدره على إجراء مثل هذا النوع من العمليات الدقيقة و المعقدة و التي تحتاج مهارات عالية و تعاون سريع بين الأقسام الطبية المختلفة للحصول على النتائج المرجوة.