وائل كفوري يغازل جيسيكا عزار ويحرجها أمام الجميع

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عزار أمس ، لموقف مٌحرج ، على مسرح حفل بياف المقام في بيروت ، أثناء تقديمها جائزة نجم البياف هذا العام للنجم وائل كفوري .

حيث قام وائل كفوري بمغازلتها عقب صعوده على المسرح لاستلام الجائزة ، من جيسيكا وزميله الفنان ملحم زين .

وشكر وائل في كلمته المهرجان على التكريم والفنان ملحم زين على محبته وتواضعه لقبوله تسليم الجائزة له ، وأثناء تواجد وائل على المسرح ليلقي كلمته قال لجيسيكا :” أنت فراشة الشاشة ” وأضاف مشيراً الى تجربتها في الإنتخابات النيابية “هني خسروك بالمجلس مش إنت يللي خسرت “.

وختم وائل كلمته قائلاً ، ” أخدت القرار يعني هيك وباختصار رح ضل هون ومن هن مش رح فل ” ، ما أشعر جيسيكا بالإحراج والخجل أمام الحضور .