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وائل كفوري يغازل جيسيكا عزار ويحرجها أمام الجميع

وائل كفوري يغازل جيسيكا عزار ويحرجها أمام الجميع
أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عزار أمس ، لموقف مٌحرج ، على مسرح حفل بياف المقام في بيروت ، أثناء تقديمها جائزة نجم البياف هذا العام للنجم وائل كفوري .

حيث قام وائل كفوري بمغازلتها عقب صعوده على المسرح لاستلام الجائزة ، من جيسيكا وزميله الفنان ملحم زين .

وشكر وائل في كلمته المهرجان على التكريم والفنان ملحم زين على محبته وتواضعه لقبوله تسليم الجائزة له ، وأثناء تواجد وائل على المسرح ليلقي كلمته قال لجيسيكا :” أنت فراشة الشاشة ” وأضاف مشيراً الى تجربتها في الإنتخابات النيابية “هني خسروك بالمجلس مش إنت يللي خسرت “.

وختم وائل كلمته قائلاً ، ” أخدت القرار يعني هيك وباختصار رح ضل هون ومن هن مش رح فل ” ، ما أشعر جيسيكا بالإحراج والخجل أمام الحضور .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1848 ] نشر منذ 7 ساعات

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم

ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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