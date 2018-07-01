إعدام ” سفاح إنماء ” بعد تصديق الرئيس اليمني

فهمي محمد(صدى):

تمكنت السلطات الأمنية في مدينة عدن اليمنية، من تنفيذ حكم الإعدام على المجرم ” عبدالكريم مجور ” ، الذي اشتهر بـ ” سفاح إنماء ” ، تنفيذًا لحكم قضائي نهائي، اعتمده رئيس الجمهورية اليمنية، عبدربه منصور هادي، وذلك بعد أن اقتحم منزل الدكتورة ” نجاة مقبل ” في 23 مايو الماضي، وقام بقتلها ونجلها وحفيدتها.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر محلية أن السلطات الأمنية نفذت حكم الإعدام بحق ” مجور ” رميًا بالرصاص جزاء تنفيذه جريمة قتل بحق الدكتورة ” نجاة علي مقبل ” ، عميدة كلية العلوم الطبيعية، وولدها سامح شكري، وحفيدتها.

ونُفذ حكم الإعدام، وهو أسرع تنفيذ لحكم إعدام في اليمن، في سجن المنصورة المركزي، وذلك بحضور أولياء الدم وممثلي النيابة العامة.