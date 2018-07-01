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إعدام ” سفاح إنماء ” بعد تصديق الرئيس اليمني

إعدام ” سفاح إنماء ” بعد تصديق الرئيس اليمني
فهمي محمد(صدى):

تمكنت السلطات الأمنية في مدينة عدن اليمنية، من تنفيذ حكم الإعدام على المجرم ” عبدالكريم مجور ” ، الذي اشتهر بـ ” سفاح إنماء ” ، تنفيذًا لحكم قضائي نهائي، اعتمده رئيس الجمهورية اليمنية، عبدربه منصور هادي، وذلك بعد أن اقتحم منزل الدكتورة ” نجاة مقبل ” في 23 مايو الماضي، وقام بقتلها ونجلها وحفيدتها.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر محلية أن السلطات الأمنية نفذت حكم الإعدام بحق ” مجور ” رميًا بالرصاص جزاء تنفيذه جريمة قتل بحق الدكتورة ” نجاة علي مقبل ” ، عميدة كلية العلوم الطبيعية، وولدها سامح شكري، وحفيدتها.

ونُفذ حكم الإعدام، وهو أسرع تنفيذ لحكم إعدام في اليمن، في سجن المنصورة المركزي، وذلك بحضور أولياء الدم وممثلي النيابة العامة.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1556 ] نشر منذ 10 ساعات

الحمدلله،،
الذي اراح قلوب المكلومين

[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 10 ساعات

ممتاز
تعجيل الاحكام في جرائم القتل
بحد ذاته وادع
شف التكافؤ دكتوره متعلمه مع ممجرم متخلف

[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 10 ساعات

ممتاز رادع للبقيه

[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 10 ساعات

قرار قوي اتخذته الحكومة

[ عدد التعليقات: 2681 ] نشر منذ 8 ساعات

الحمد لله ع العدل

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