إعدام ” سفاح إنماء ” بعد تصديق الرئيس اليمني
تمكنت السلطات الأمنية في مدينة عدن اليمنية، من تنفيذ حكم الإعدام على المجرم ” عبدالكريم مجور ” ، الذي اشتهر بـ ” سفاح إنماء ” ، تنفيذًا لحكم قضائي نهائي، اعتمده رئيس الجمهورية اليمنية، عبدربه منصور هادي، وذلك بعد أن اقتحم منزل الدكتورة ” نجاة مقبل ” في 23 مايو الماضي، وقام بقتلها ونجلها وحفيدتها.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر محلية أن السلطات الأمنية نفذت حكم الإعدام بحق ” مجور ” رميًا بالرصاص جزاء تنفيذه جريمة قتل بحق الدكتورة ” نجاة علي مقبل ” ، عميدة كلية العلوم الطبيعية، وولدها سامح شكري، وحفيدتها.
ونُفذ حكم الإعدام، وهو أسرع تنفيذ لحكم إعدام في اليمن، في سجن المنصورة المركزي، وذلك بحضور أولياء الدم وممثلي النيابة العامة.
طلال[ عدد التعليقات: 1556 ] نشر منذ 10 ساعات
الحمدلله،،
الذي اراح قلوب المكلومين
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 10 ساعات
ممتاز
تعجيل الاحكام في جرائم القتل
بحد ذاته وادع
شف التكافؤ دكتوره متعلمه مع ممجرم متخلف
عمار[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 10 ساعات
ممتاز رادع للبقيه
همس[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 10 ساعات
قرار قوي اتخذته الحكومة
qlq[ عدد التعليقات: 2681 ] نشر منذ 8 ساعات
الحمد لله ع العدل