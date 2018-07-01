حقيقة انضمام منصور الحربي لصفوف الاتحاد

نواف السالم(صدى):

كشف بندر يغمور، مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، حقيقة انضمام منصور الحربي، ظهير أيسر النادي الأهلي، إلى صفوف العميد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد ” يغمور ” أنه لا صحة لتلك الأنباء؛ فيما ارتبط الأهلي بالتخلص من الحربي مع عودة الظهير الأيسر المصري الدولي محمد عبد الشافي ” شيفو ” لصفوف الفريق من جديد.

ومن الجدير بالذكر، إنه يسعى الاتحاد لتعزيز صفوف الفريق في الصيف الحالي عقب فترتين من الانتقالات حرم من خلالهم النادي من ضم أي لاعبين جدد.