حقيقة انضمام منصور الحربي لصفوف الاتحاد
كشف بندر يغمور، مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، حقيقة انضمام منصور الحربي، ظهير أيسر النادي الأهلي، إلى صفوف العميد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد ” يغمور ” أنه لا صحة لتلك الأنباء؛ فيما ارتبط الأهلي بالتخلص من الحربي مع عودة الظهير الأيسر المصري الدولي محمد عبد الشافي ” شيفو ” لصفوف الفريق من جديد.
ومن الجدير بالذكر، إنه يسعى الاتحاد لتعزيز صفوف الفريق في الصيف الحالي عقب فترتين من الانتقالات حرم من خلالهم النادي من ضم أي لاعبين جدد.
طلال[ عدد التعليقات: 1556 ] نشر منذ 10 ساعات
نصوم و نصوم و نفطر على بصله 😂
ماجد[ عدد التعليقات: 1439 ] نشر منذ 10 ساعات
ماخليتو لاعب والا وقلتو الاتحاد فاوضو 😂😂😂😂😂 متى الاتحاد يفاوضني طيب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 10 ساعات
على كيفكم يالادارة تختارون الحربي ولا بدعم من تركي ال الشيخ .اذا دعم من تركي ينفع احتياط .واذا على حساب النادي.نجيب غيرة واحسن حنا النمور ياسادة
عمار[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 10 ساعات
يا اخوان هاذا مع احترامي الشديد لشخصه وهو كفو ممكن أكثر مني… لاكنه اكسبير خلاص قدهو شايب…… كل الاحترام لك اخ منصور الحربي
شجون[ عدد التعليقات: 769 ] نشر منذ 10 ساعات
شلل رباعي للي فاوضه🤮
اهلاوي ملكي[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 9 ساعات
والله يا خدم ما طولون شرابه خل عنكم تبغونه بس هذا ملكي ما يدخل للخدم