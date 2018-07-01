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حقيقة انضمام منصور الحربي لصفوف الاتحاد

حقيقة انضمام منصور الحربي لصفوف الاتحاد
نواف السالم(صدى):

كشف بندر يغمور، مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، حقيقة انضمام منصور الحربي، ظهير أيسر النادي الأهلي، إلى صفوف العميد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد ” يغمور ” أنه لا صحة لتلك الأنباء؛ فيما ارتبط الأهلي بالتخلص من الحربي مع عودة الظهير الأيسر المصري الدولي محمد عبد الشافي ” شيفو ” لصفوف الفريق من جديد.

ومن الجدير بالذكر، إنه يسعى الاتحاد لتعزيز صفوف الفريق في الصيف الحالي عقب فترتين من الانتقالات حرم من خلالهم النادي من ضم أي لاعبين جدد.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1556 ] نشر منذ 10 ساعات

نصوم و نصوم و نفطر على بصله 😂

[ عدد التعليقات: 1439 ] نشر منذ 10 ساعات

ماخليتو لاعب والا وقلتو الاتحاد فاوضو 😂😂😂😂😂 متى الاتحاد يفاوضني طيب

[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 10 ساعات

على كيفكم يالادارة تختارون الحربي ولا بدعم من تركي ال الشيخ .اذا دعم من تركي ينفع احتياط .واذا على حساب النادي.نجيب غيرة واحسن حنا النمور ياسادة

[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 10 ساعات

يا اخوان هاذا مع احترامي الشديد لشخصه وهو كفو ممكن أكثر مني… لاكنه اكسبير خلاص قدهو شايب…… كل الاحترام لك اخ منصور الحربي

[ عدد التعليقات: 769 ] نشر منذ 10 ساعات

شلل رباعي للي فاوضه🤮

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 9 ساعات

والله يا خدم ما طولون شرابه خل عنكم تبغونه بس هذا ملكي ما يدخل للخدم

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