بالفيديو.. رجلان يصطادان أناكوندا عملاقة بأسلوب محترف
استطاع رجلان الإمساك بأفعى أناكوندا عملاقة من داخل إحدى الغابات ، باستخدام أسلوب وطريقة احترافية، معتمدين على بعض الأدوات البسيطة .
وفي البداية استخدم أحد الرجلين عصا ذات 3 أطراف ، للإطباق على رأس الأفعى، وإجبارها على التحرك، وفك التفافها حول نفسها، عقب ذلك استخدم الآخر ذراع حفار في تثبيت ذيل الأفعى، ليسمح لزميله بالإمساك بها، ووضعها داخل جراب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 9 ساعات
المثل قال // ربع تعاونوا ماذلوا ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30065 ] نشر منذ 7 ساعات
سبحان الله العظيم
الي عندنا صغار وشرها مستطير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 7 ساعات
ههههههههههههههههههه ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10498 ] نشر منذ 3 ساعات
ايش ذي البلوى