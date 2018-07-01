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بالفيديو.. رجلان يصطادان أناكوندا عملاقة بأسلوب محترف

بالفيديو.. رجلان يصطادان أناكوندا عملاقة بأسلوب محترف
متابعات(صدى):

استطاع رجلان الإمساك بأفعى أناكوندا عملاقة من داخل إحدى الغابات ، باستخدام أسلوب وطريقة احترافية، معتمدين على بعض الأدوات البسيطة .

وفي البداية استخدم أحد الرجلين عصا ذات 3 أطراف ، للإطباق على رأس الأفعى، وإجبارها على التحرك، وفك التفافها حول نفسها، عقب ذلك استخدم الآخر ذراع حفار في تثبيت ذيل الأفعى، ليسمح لزميله بالإمساك بها، ووضعها داخل جراب.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 9 ساعات

المثل قال // ربع تعاونوا ماذلوا ,,

[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 7 ساعات

ههههههههههههههههههه ,,

[ عدد التعليقات: 10498 ] نشر منذ 3 ساعات

ايش ذي البلوى

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