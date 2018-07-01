بالفيديو.. رجلان يصطادان أناكوندا عملاقة بأسلوب محترف

متابعات(صدى):

استطاع رجلان الإمساك بأفعى أناكوندا عملاقة من داخل إحدى الغابات ، باستخدام أسلوب وطريقة احترافية، معتمدين على بعض الأدوات البسيطة .

وفي البداية استخدم أحد الرجلين عصا ذات 3 أطراف ، للإطباق على رأس الأفعى، وإجبارها على التحرك، وفك التفافها حول نفسها، عقب ذلك استخدم الآخر ذراع حفار في تثبيت ذيل الأفعى، ليسمح لزميله بالإمساك بها، ووضعها داخل جراب.