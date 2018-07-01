طيران ناس يفتح باب التسجيل للدفعة الثناية في برنامج ” وظيفتك وبعثتك “

فاطمة المالكي(صدى):

فتح طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط،‏ باب التسجيل للدفعة الثانية في برنامج (وظيفتك وبعثتك).

و بدأ التسجيل في الدفعة الثانية لبرنامج (وظيفتك وبعثتك) مع طيران ناس بتاريخ 10/10/1439ه الموافق 24/6/2018م ويستمر حتى 24/10/1439هــ الموافق 7/7/2018م.

وأوضح طيران ناس، أن الدفعة الثانية تستهدف 93 مقعدًا طرحها في برنامج (وظيفتك وبعثتك) لدرجتي البكالوريوس والماجستير في تخصصات هندسة الفضاء والطيران، وإلكترونيات الطيران، وصيانة الطائرات، ودبلوم ما بعد البكالوريوس للحصول على رخصة طيار تجاري.

ويمكن للراغبين التقديم على الفرص التي طرحها طيران ناس الدخول على موقع سفير عن طريق الرابط: هنا ، ومعرفة كل تفاصيل التقديم وبعد ذلك اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات طيران ناس للمتقدمين.