الجيس الروسي يسقط طائرة ” مسيرة ” بسوريا

دمشق(صدى):

أسقط الجيش الروسي، اليوم الأحد، طائرة مسيرة بدون طيار مجهولة، قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.

وقال الجيش الروسي، إن القاعدة لم تلحق بها أي أضرار، وفقًا لوسائل إعلام روسية.

في سياق آخر، أوضح الناطق باسم غرفة العمليات المركزية التي تمثل مفاوضي الجيش السوري الحر إبراهيم الجباوي، أن المحادثات استؤنفت بين المعارضة السورية ومفاوضين روس في شأن اتفاق سلام في بلدة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في جنوب غرب البلاد وذلك بعد وساطة أردنية.

وأشار إلى أن فريقاً يمثل الجيش السوري الحر يجري الآن محادثات مع ضباط روس في بلدة بصرى الشام.

وذكر مقاتلو معارضة أن محادثات فشلت أمس بعد اجتماع طلب خلاله ضباط روس من فريق المعارضة استسلاماً كاملاً.