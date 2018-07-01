قرقاش: التحالف أوقف عملياته العسكرية في الحديدة مؤقتا
أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أن التحالف العربي أوقف بشكل مؤقت عملياته العسكرية في الحديدة باليمن، على خلفية جهود يبذلها المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيثس لانسحاب الحوثيين منها.
وقال ” قرقاش ” في سلسلة تغريدات له عبر موقع ” تويتر ” : ” عمليات التحالف لتحرير الحديدة تسعى للتقليل قدر الإمكان من عدد الضحايا المدنيين وزيادة الضغوطات على الحوثيين للانسحاب، فيما نجحت حتى الآن في تحرير المطار وإجبار الحوثيين على تقديم تنازلات ” .
وأضاف : ” التحالف العربي أوقف بشكل مؤقت العمليات العسكرية على المدينة ومينائها في 23 يونيو الماضي لمدة أسبوع واحد للسماح للمبعوث الأممي بتأمين انسحاب غير مشروط للحوثيين من الحديدة ” .
وتابع: ” يبقى أن نرى ما إذا كانت جماعة الحوثي جادة في التعاون، أم أنها فقط طريقة لشراء المزيد من الوقت، خصوصاً بعد أن أعلنوا سابقاً عزمهم استعادة اليمن بأكمله، في تحد واضح للأمم المتحدة ” .
واستطرد : ” الحوثيين لا زالوا يخرقون القوانين الدولية عبر زراعة الألغام، ودس القناصة والقنابل بين المدنيين، وتجنيد المدنيين رغماً عنهم، ومن بينهم أكثر من 15 ألف طفل، إضافة إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية ” .
واختتم : ” لم يضغط المجتمع الدولي على الحوثيين بقوة كافية وما زلنا نأمل في أن يفعل ذلك، وأن الإجراء الذي اتخذناه بالفعل سيوفر أساسا كافيا لانسحاب الحوثي غير المشروط من المدينة والميناء .. استمرار الضغط العسكري سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحرير الحديدة وإجبار الحوثيين على المشاركة بجدية في المفاوضات ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1545 ] نشر منذ 1 ساعة
المفاوضة مع الحوثة سيكون وفق الكلام الآتي:
( سنتفق معكم على أن تخرجوا سالمين وسنرحلكم جميعا إلى جطر كعبتكم المضيوم 😂 ونعدكم أننا سنساعدكم في زرعاة شجرة القات في #الدوخة )
ماجد[ عدد التعليقات: 1430 ] نشر منذ 1 ساعة
دقوا خشومكم رجال الله فلا تلف ولا تدور
الا على فكره شرفكم المنتهك في الجزر الاماراتيه وش صار عليه.
عمار[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 1 ساعة
عندما تم دعس الحوثي في مطار الحديده استجاب للحل والتفاوض ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49566 ] نشر منذ 1 ساعة
فجرة محتالون خائنون ,,
,, دكوهم وابيدوهم ولا تتراخوا عنهم ,,
هزيم[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
….
للأسف يبدو انك اسم على غير مسمى.
المفروض يكون اسمك تافه.
انا لم افهم قصدك في التعليق .
وبعدين الأمارات اخوة لنا ،وانت تقول شرفكم المنتهك في الجزر الاماراتيه؟
والله انت الفاظك زي وجهك العفن وما تعرف اي شي .
بس تعلق علشان تشوف اسمك في التعليقات، الله يشفيك.