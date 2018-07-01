قرقاش: التحالف أوقف عملياته العسكرية في الحديدة مؤقتا

أبوظبي(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أن التحالف العربي أوقف بشكل مؤقت عملياته العسكرية في الحديدة باليمن، على خلفية جهود يبذلها المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيثس لانسحاب الحوثيين منها.

وقال ” قرقاش ” في سلسلة تغريدات له عبر موقع ” تويتر ” : ” عمليات التحالف لتحرير الحديدة تسعى للتقليل قدر الإمكان من عدد الضحايا المدنيين وزيادة الضغوطات على الحوثيين للانسحاب، فيما نجحت حتى الآن في تحرير المطار وإجبار الحوثيين على تقديم تنازلات ” .

وأضاف : ” التحالف العربي أوقف بشكل مؤقت العمليات العسكرية على المدينة ومينائها في 23 يونيو الماضي لمدة أسبوع واحد للسماح للمبعوث الأممي بتأمين انسحاب غير مشروط للحوثيين من الحديدة ” .

وتابع: ” يبقى أن نرى ما إذا كانت جماعة الحوثي جادة في التعاون، أم أنها فقط طريقة لشراء المزيد من الوقت، خصوصاً بعد أن أعلنوا سابقاً عزمهم استعادة اليمن بأكمله، في تحد واضح للأمم المتحدة ” .

واستطرد : ” الحوثيين لا زالوا يخرقون القوانين الدولية عبر زراعة الألغام، ودس القناصة والقنابل بين المدنيين، وتجنيد المدنيين رغماً عنهم، ومن بينهم أكثر من 15 ألف طفل، إضافة إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية ” .

واختتم : ” لم يضغط المجتمع الدولي على الحوثيين بقوة كافية وما زلنا نأمل في أن يفعل ذلك، وأن الإجراء الذي اتخذناه بالفعل سيوفر أساسا كافيا لانسحاب الحوثي غير المشروط من المدينة والميناء .. استمرار الضغط العسكري سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحرير الحديدة وإجبار الحوثيين على المشاركة بجدية في المفاوضات ” .