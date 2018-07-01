400 نزيل بإصلاحية الرياض بالحاير يلتحقون بنادي البيروني الموسمي

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

يواصل نادي البيروني الموسمي بإصلاحية الرياض بالحائر والذي افتتحه تعليم الرياض فعالياته وأنشطته التي استفاد منها قرابة 400 نزيل .

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن النادي يهدف إلى تقديم برامج توعوية للنزلاء واستثمار وقت فراغهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع، مشيرًا إلى أنه تم إعداد وتصميم برامج وفعاليات النادي بما يتوافق مع رغباتهم والحاجات الشخصية للمستفيدين مضيفًا أنه تم التركيز على الدورات التثقيفية في جانب تطوير مهارات الذات ومهارات العلاقات الشخصية إضافة إلى البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية الأخرى ، مشيرًا أنه تم تخصيص جزء من البرامج المقدمة لنزلاء الرعاية اللاحقة من المفرج عنهم قريبًا .

من جهته بين مدير نادي البيروني الموسمي بإصلاحية الرياض الأستاذ بدر الرشود أن النادي يستفيد من برامجه أكثر من 400 نزيل وتنوعت البرامج المقدمة لهم بين أنشطة ترفيهية ثقافية ورياضية وأنشطة فنية في مجال الرسم والنحت والأعمال اليدوية وكذلك برامج الدورات التدريبة في مجال تطوير الذات والتطوير المهني في مجال الميكانيكا العامة والكهرباء وصيانة الأجهزة الذكية .

‏وبيّن ” الرشود” أن النادي قدم دورة تدريبية بعنوان افهم نفسك وافهم الآخرين ألقاها المدرب الأستاذ هشام الطويرش بمركز الرعاية اللاحقة بإصلاحية الرياض ، كما أقام النادي دورة تدريبية بعنوان إدارة الغضب ألقاها الأستاذ عبدالعزيز السعدون استفاد منها 30 نزيلاً ، إضافة إلى إقامة النادي لكرنفال رياضي أعده الأستاذ عبدالله الحمود وشارك فيه جميع الملتحقين بالنادي ، كما نفذ النادي مسابقة المرسم الحر والتي تفنن فيها النزلاء في إبراز مواهبهم وإبداعاتهم .