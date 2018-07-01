جامعة الإمام تعلن عن وظائف ” معلمات وحاضنات رياض أطفال ” بشروط

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، عن توفر وظائف “معلمات وحاضنات رياض أطفال ” ، بالإضافة إلى وظائف عاملات نظافة بنظام العقود.

وأوضحت أن الشروط تضمنت أن تكون المتقدمة:

1.حاصلة على شهادة جامعية تربوية في تخصص رياض الأطفال أو التعليم الخاص.

2.ليدها خبرة لا تقل عن سنة كمعلمة.

3.اجتياز الاختبار اللازم للتعيين على الوظائف.

4.اجتياز الورشة التحضيرية حول التعليم المبكر.

أما شروط شغل وظائف الحاضنات فهي:

1.أن تجيد القراءة والكتابة.

2.القدرة على القيام بعمل الوظيفة.

3.لديها الرغبة الأكيدة في خدمة الأطفال والاهتمام بهم.

وفيما يخص شروط وظائف عاملات النظافة فهي:

1.اجتياز الاختبار اللازم لتعيين على الوظيفة.

2.القدرة على القيام بعمل الوظيفة.

وبيَّنت جامعة الإمام، أن التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط هنا ، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد حتى الخميس الموافق 21/10/1439هـ.