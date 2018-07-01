طارق العلي يطمئن جمهوره على الحالة الصحية لنجله سلطان

أماني الغامدي(صدى):

شارك النجم طارق العلي ، جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، صوراً لنجله الفنان سلطان ، من داخل المستشفى ، لطمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية .

وكان تعرض الفنان سلطان طارق العلي لأزمة صحية مفاجئة ، حيث دخل في حالة إغماء مساء أمس ، دخل على إثرها المستشفى للعلاج .

وعلق طارق العلي على صورة نجله قائلاً ، ” الله يسلمكم ويحفظكم ‏ويحفظ أسركم الكريمة وعيالكم ‏وجزاكم الله ألف خير ‏أبشركم سلطان بفضل الله ودعائكم أموره طيبه .. شكراً لإدارة المستشفى الأميري وللطاقم الطبي والتمريضي ولأسر المرضى المتواجدين بالعناية المركزة على اهتمامهم وشكراً لكل من سأل عن #سلطانطارقالعلي … والله يشافي مرضاهم ومرضى المسلمين ” .

ونفى طارق العلي ، ما اثارته عدد من الصحف بأن نجله تعرض للوعكة الصحية بسبب تجرعه أحد مشروبات الطاقة ، قائلاً ، “مشروب الطاقة لم يكن هو السبب الوحيد لتراجع صحته، إذ إن سلطان جسمه تعب في السابق بسبب نوعية طعامه، مع شربه الزائد لهذه المشروبات، فتعرض لما هو عليه الآن ” .

وتفاعل العديد من فناني الخليج مع مرض ابن الفنان طارق العلي، ونشر الفنان الإماراتي حبيب غلوم صورة لسلطان طارق العلي علق عليها قائلاً: “دعواتكم للفنان الشاب سلطان طارق العليا بن الفنان الغالي طارق العلي الله يشفيه ويقومه بالسلامة يا رب العرش العظيم”.