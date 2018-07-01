طارق العلي يطمئن جمهوره على الحالة الصحية لنجله سلطان
شارك النجم طارق العلي ، جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، صوراً لنجله الفنان سلطان ، من داخل المستشفى ، لطمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية .
وكان تعرض الفنان سلطان طارق العلي لأزمة صحية مفاجئة ، حيث دخل في حالة إغماء مساء أمس ، دخل على إثرها المستشفى للعلاج .
وعلق طارق العلي على صورة نجله قائلاً ، ” الله يسلمكم ويحفظكم ويحفظ أسركم الكريمة وعيالكم وجزاكم الله ألف خير أبشركم سلطان بفضل الله ودعائكم أموره طيبه .. شكراً لإدارة المستشفى الأميري وللطاقم الطبي والتمريضي ولأسر المرضى المتواجدين بالعناية المركزة على اهتمامهم وشكراً لكل من سأل عن #سلطانطارقالعلي … والله يشافي مرضاهم ومرضى المسلمين ” .
ونفى طارق العلي ، ما اثارته عدد من الصحف بأن نجله تعرض للوعكة الصحية بسبب تجرعه أحد مشروبات الطاقة ، قائلاً ، “مشروب الطاقة لم يكن هو السبب الوحيد لتراجع صحته، إذ إن سلطان جسمه تعب في السابق بسبب نوعية طعامه، مع شربه الزائد لهذه المشروبات، فتعرض لما هو عليه الآن ” .
وتفاعل العديد من فناني الخليج مع مرض ابن الفنان طارق العلي، ونشر الفنان الإماراتي حبيب غلوم صورة لسلطان طارق العلي علق عليها قائلاً: “دعواتكم للفنان الشاب سلطان طارق العليا بن الفنان الغالي طارق العلي الله يشفيه ويقومه بالسلامة يا رب العرش العظيم”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يشفيه ويعافيه مما فيه ,, آمين ,,
,, اما انت ياطارق ماتستاهل ان يرد عليك السلام ,,