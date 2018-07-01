” التجارة ” تضبط 17 ألف قطعة ملابس رياضية مقلدة لعلامات تجارية عالمية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن ضبط أكثر من 17 ألف قطعة من الملابس الرياضية المقلدة لعلامات تجارية عالمية من خلال (حملة وطن بلا مخالف)، ضمن الجهود المشتركة للحد من تسويق السلع المغشوشة والمقلد.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن فريق الحملات الأمنية بالوزارة بمسانده من الحملة الأمنية المشتركة بقوة الضبط الميداني في إدارة الضبط الإداري بشرطة منطقه الرياض، اجرى مسحًا للمستودعات الواقعة على طريق الحاير بمدينة الرياض، تم خلاله ضبط ملابس رياضية متنوعة مقلدة لعلامات تجارية معروفة عثر عليها في أحد المستودعات التابعة لإحدى المؤسسات التجارية.

وأوضحت أن التحقيقات بيَّنت أن هذه المؤسسة تقوم باستيراد الملابس من تركيا، وهي تحمل علامات تجارية مقلدة وتقوم بتسويقها على المستهلكين على أنها أصلية، وضبط فريق الوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية الكميات كاملة وأغلق المستودع.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إيصال المعلومات في حينه من خلال فريق العمل المشترك مع الهيئة العامة للجمارك لمتابعة المنتجات التي يتم استيرادها عن طريق هذه المؤسسة، وتم استدعاء صاحب المؤسسة للحضور للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية ومن ثم رفع ملف القضية للنيابة العامة.

كما حذّرت الوزارة، من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية ونظام البيانات التجارية يترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقته، وترحيل العمالة المخالفة الى بلدانهم، والايقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات التجارية ومخالفات الغش التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.