صورة سيارة جديدة على حساب معلمة تعيد زوجها من خارج المملكة على وجه السرعة

خاص(صدى):

دب خلاف بين معلمة وزوجها في مدينة أبها بمنطقة عسير، وتطور إلى خلاف عائلي، وذلك إثر قيامها بشراء سيارة لها دون إذن مسبق منه حينما كان في إجازة سياحية خارج الوطن .

وتعود التفاصيل، بحسب مصدر مقرب من أسرة الفتاة إلى أن زوجها فوجئ وهو يتابع حساب زوجته على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” وهي تنشر صور سيارتها الجديدة قائلة: ” لزيادة القهر… هذي سيارتي.. منتظرة بس الرخصة ” .

وأضاف المصدر، أن الزوج الغاضب اضطر إلى قطع إجازته والعودة إلى مدينة أبها على وجه السرعة، بعد أن رفضت الزوجة المعلمة الاستجابة له، وقبل أن تتحصل على رخصة قيادة وتتمكن من قيادة سيارتها الجديدة .

وتابع المصدر، قائلًا أنه وبعد تدخل وجهاء من العائلة نجحوا في احتواء الخلاف ريثما تنجح أو تفشل في الحصول على رخصة قيادة.