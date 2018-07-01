صورة سيارة جديدة على حساب معلمة تعيد زوجها من خارج المملكة على وجه السرعة
دب خلاف بين معلمة وزوجها في مدينة أبها بمنطقة عسير، وتطور إلى خلاف عائلي، وذلك إثر قيامها بشراء سيارة لها دون إذن مسبق منه حينما كان في إجازة سياحية خارج الوطن .
وتعود التفاصيل، بحسب مصدر مقرب من أسرة الفتاة إلى أن زوجها فوجئ وهو يتابع حساب زوجته على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” وهي تنشر صور سيارتها الجديدة قائلة: ” لزيادة القهر… هذي سيارتي.. منتظرة بس الرخصة ” .
وأضاف المصدر، أن الزوج الغاضب اضطر إلى قطع إجازته والعودة إلى مدينة أبها على وجه السرعة، بعد أن رفضت الزوجة المعلمة الاستجابة له، وقبل أن تتحصل على رخصة قيادة وتتمكن من قيادة سيارتها الجديدة .
وتابع المصدر، قائلًا أنه وبعد تدخل وجهاء من العائلة نجحوا في احتواء الخلاف ريثما تنجح أو تفشل في الحصول على رخصة قيادة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30289 ] نشر منذ 12 ساعة
طبعآ مثل هذي الأخبار لازم تنتشر لجس نبض الناس
وبعدها النتيجة معرومة
قرار جديد وحرية أكثر
ومن وصل للثامنة عشر فهو
حر🤗🤗🤗🤗
شجون[ عدد التعليقات: 769 ] نشر منذ 12 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههه ياحراااااام
طلال[ عدد التعليقات: 1556 ] نشر منذ 12 ساعة
كلامك صحيح اخي القرني والله ستنتشر الكثير من الحريات ف الفتره القادمه لا نعلم مداها
عزوبي متبهذل[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 12 ساعة
ههههه
ياخي من حقها وبفلوسها ليش زعلان
وبعدين دامك مسافر سياحة ليه مااخذتها معاك
كان نفسيتها تحسنت
ودامها تقول لزيادة القهر شكلك مراويها نجوم الظهر
يارب ترزقني بمعلمة وماراح ازعلها ابد❤
ماجد[ عدد التعليقات: 1439 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يسترها علينا وعليهم في هذه الايام يارب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 12 ساعة
هل هذا ماكان يريدونه في عدم اخذ رأي الزوج !!!! لنا الله
zezu[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ 12 ساعة
خلوهم يسربتون مصيرهن المطبخ وتبعاته..
عمار[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 12 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههه كنت تاخذها معك ليش تركتها هالحين انتقمت منك
محمد[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 12 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل يجب ان يعاقبهاا علي مافعلته
طاهر[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 12 ساعة
هههههههههههههههههه متت من هالخبر يخربيت حريشك
عزوبي متبهذل[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 12 ساعة
هذه السيارة حسب الصورة هيوانداي كريتا
وسعرها47الف
ارخص من الاكسنت
تحياتي شريطي صغير🚘
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 11 ساعة
جيب هونداي توسان. مية بالمية..
ابن المدينة[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 11 ساعة
الاخ القرني …
الله يجزاك خير اختصرت ردود كثيرة في تعليقك … وهذا الي ح يصير ولكن ان شاء الله الحرمة ستظل تحت ابوها و اخوها و زوجها و اهلها …و الحرية الي نعرفها .الغرب يفتقدها ..عشان كذا اهلنا غالين علينا …
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 11 ساعة
الحرمه هذي لاتجيد التصرف السنع مع الزوج وطريقتها استفزازيه بحته ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2470 ] نشر منذ 11 ساعة
اول مره اتفق معك ياصديقي القرني في هذا التعليق ✋👍
الله اكبر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 11 ساعة
ياجماعة الخير قسم بالله اني قلتها قرار غير موفق ولا يتناسب مع طبيعة 95% من السعوديين ورايح يكثر الطلاق
والقتل والسرقة وخراب البيوت والمشاكل والفساد بسبب هذا القرار الفاشل والمتناقض اصلا مع سياسة حكومتنا ….
ابن البلد[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 11 ساعة
اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن
ابو محمد[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 10 ساعات
هذه طرق مصائد الشيطان …البيوت لها قيم عليها وإلا اصبحنا مثل البهائم بل اضل..
مغابش[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 10 ساعات
هههههههه
من كلامها ودها تحرق قلبه ليه يسافر وهي قاعدة في البيت
والله اعلم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 10 ساعات
قيادة السيارة لن تنفعك في حياتك …عودي لرشدك واحفظي بيتك …لن ينفعك من حث على قيادة السيارة لا في الدنيا ولا في الآخرة …الناعقون لهم يوم برجعون فيه إلى الله..
qlq[ عدد التعليقات: 2681 ] نشر منذ 10 ساعات
مهما حصل من تطور
يبين الترابط الاسري مع جميع الاطراف ع ثقافة ووعي وقدر وتحمل وتفهم
الموضوع اعلاه اذا حصل
لا يخرج عن كيد نساء
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 10 ساعات
اتوقع كاتب الموضوع
صرفها من راسه
قصة ولاتدخل المخ
خاصه لما يقول تدخل وجهاء العائلة
احترموا عقول الناس
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1848 ] نشر منذ 9 ساعات
أعظم ذنب هو الذنب الذي لا يشعر به صاحبه
وقوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقاتها
والخيل أعلم بفرسانها
الشاوي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
انا طلعت رخصة لزوجتي
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2327 ] نشر منذ 8 ساعات
المرأة التي لاتسمع كلام زوجها ولاتطيع زوجها بيت اهلها اولا بها
حسين[ عدد التعليقات: 2327 ] نشر منذ 8 ساعات
لانك خرووووووووووف
حسين[ عدد التعليقات: 2327 ] نشر منذ 8 ساعات
وللاسف الشديد فيه حريم غير متربيات
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2327 ] نشر منذ 8 ساعات
اشوف كثرت الخرفاااااااان في هذا الزماااااااان
حسين[ عدد التعليقات: 2327 ] نشر منذ 8 ساعات
الخروف مع مرور الوقت يصبح ديوث
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7181 ] نشر منذ 8 ساعات
دامها معلمة هي من اكثر الناس اللي مفروض يستفيدون من القرار لان المعلمات يدفعون اكثر من ثلث الراتب للسواق والمصيبة بعض السواقين كل شهر له تسعيرة من حقها توفر فلوسها وتسوق سيارتها بنفسها وما عليها من المعارضين حتى لو كانوا اَهلها مصيرهم بيقتنعون اذا شافوا الخير اللي يجيها من خدمة نفسها اما الزوج المفروض انه هو سواقها يؤديها ويجيبها او يتحمل مصاريف السواق ماهي تصرف من راتبها السواقة ما هي حرام ولا عيب الحمدلله شارية سيارة من راتبها حلالها وإذا تعقدت الأمور الطلاق رحمة للطرفين الا الزوج وش عنده مسافر برا البلد من دون عائلته 😳😳😳😳
حسين[ عدد التعليقات: 2327 ] نشر منذ 8 ساعات
اي ذكر يطلع رخصة لمرته ويسمح لها بالقيادة وهو قادر على خدمتها اعتبره خروووووووووف بالامتياز
المر[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 7 ساعات
زعلان انها تاخذ سياره لكن مع السواقين رايحه وجايه ماهي خلوه اما السياره مدري كيف تفكر البشر ذولا تسوق سياره وتروح عملها وتقضي امورها والا سواقين اللي يسوى واللي مايسوى يشيلها لسا التخلف موجودينظرون نظره دونيه للمراه انها ماعندها عقل
المر[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 7 ساعات
ياحسين الرجل هو اللي يثق في اهله ويحسن العشره السباره زي الناقه والحماره وسيلة نقل والمراه اللي تبغي تخون مو لازم تسوق وتشتري سياره تفكر بطرق كثيره علشان تسوي اللي براسها الله يستر علينا وعلي المسلمات والمسلمين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16877 ] نشر منذ 7 ساعات
!!!
لا تعليق
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30289 ] نشر منذ 6 ساعات
قبل اشوي وصلني مقطع لحالة تحرش بفتاة تقود
على الكورنيش
وتجمعوا عليه الشباب
وضربوه
يقلون توفى
اتمنى التأكد🤔
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16877 ] نشر منذ 4 ساعات
مساء الخير يالقرني كيفك ؟ اممم ! والله يكفينا وإياكم الشـر
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16877 ] نشر منذ 4 ساعات
! عموما الخبر قديم
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2598 ] نشر منذ 3 ساعات
قل الحق ولو على نفسك ,ولن اعلق على شراء الزوجة لسيارة ولكن هل من الممكن يفسر لنا الزوج الموقر ماذا كان يفعل في الخارج وكيف يمضي اجازة دون وجود عائلته معه ,ولا تقلنا انك قضيت اجازتك في المسجد —-ولا حلال عليكم ايها الخناشير وحرام على غيركم
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات
خربت عليه السفرة عرفت اشلون تجيبه وداوها بالتي كانت هي الداء 😅
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16877 ] نشر منذ 3 ساعات
ياربي !
ناقد متفتح[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات
بداية التفكك الاسري والطلاق
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30289 ] نشر منذ 3 ساعات
هلا دااانه
أبشرك أنا بخير دامكم بخير
باالنسبة للخبر سواء كان قديم أو جديد
مايحق لإي أحد أن يقوم بأعمال رجال الدولة
في حكومة وشرطة وتوقيف ومحاكم
فإذا صادف ومر أحد بنفس الموقف
قطب الجاني وسلمه للدوريات
أما أعتداء وضرب وذبح
هذا غير مقبول
تحياتي لك ياعسل
وتصبحون ع خير😘😘😘
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16877 ] نشر منذ 2 ساعتين
من جد والله بس بعضعم همج ما يفهمون .،،،،، وانت من اهله 😅🌹
غندورة[ عدد التعليقات: 10544 ] نشر منذ 2 ساعتين
😡دب خلاف بين معلمة وزوجها وذلك إثر قيامها بشراء سيارة لها (دون إذن) مسبق منه.
..
وابتدا المشوار وآآه ياخوفي من آخر المشوار🤔
..
😂هدي حبيبي هدي لايطق لك عرق تستأذن من مين؟
أنت مهمتك في حياتها شئ واحد هذا اولاً.. ثانياً الفلوس فلوسها يعني تبيعك وتشري غيرك بخشم الريال.
هذي ميزة الموظفة😂😂
الخلاصة أركد فدييتك وكب الهيااااااط.
غندورة[ عدد التعليقات: 10544 ] نشر منذ 1 ساعة
تنشر صور سيارتها الجديدة قائلة: ” (لزيادة القهر)..هذي سيارتي🤔
‘‘
لزيادة القهر هذي العبارة اللي دائماً ترددها المرأة (صغيرة العقل)
تدفع ماوراها ودونها وترتكب حماقات وجرائم ووإلخ في سبيل إنها تقهر فلانة وعلانة
أكبر همها (الناس)
للأسف إن عبارة “لزيادة القهر” صدرت من مربية الأجيال.. أجل مانشره ع باقي الجاهلات.
غندورة[ عدد التعليقات: 10544 ] نشر منذ 1 ساعة
وبعد تدخل وجهاء من العائلة نجحوا في احتواء الخلاف🤔
..
مُمكن يعديها بس مستحيل ينسى (الإهانة)”
صحيح الفلوس فلوسك بس ع الأقل ومن باب الذوق والعلم بالموضوع (بلغيه)
أعتبريه وحدة من صديقاتك.. عايشة معاه تحت سقف واحد ويتفاجأ بالموضوع والله “عيب”
أنا قلت مبطي فيه (بعض) البيوت عبارة عن (فندق) أكل ونوم.