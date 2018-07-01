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المعهد الصناعي الثانوي بضباء يعلن فتح باب القبول والتسجيل للعام القادم

المعهد الصناعي الثانوي بضباء يعلن فتح باب القبول والتسجيل للعام القادم
تبوك(صدى):

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة ضباء اليوم، عن فتح بواب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1440/1439هـ، ويستمر حتى تاريخ 14 / 12 / 1439هـ، في عدد من التخصصات والوحدات التدريبية التي يضمها المعهد.

ودعا المعهد الراغبين الالتحاق بالبرامج الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الموحد على الرابط هنا ، واختيار التخصص الذي يناسبهم من التخصصات التي يدرب عليها المعهد وهي المحركات والمركبات والكهرباء الصناعية واللحام.


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