السجن 10 سنوات لطبيب اغتصب 32 مريضة
قضت محكمة جنايات فرنسية، بالسجن عشر سنوات على طبيب متقاعد، بعد اغتصابه 32 مريضة في الماضي.
وأدانت المحكمة، طبيب سابق في بلدة أرجان سور سولدربوسط فرنسا، ويدعى تييري داساس (68 سنة)، باغتصاب 32 مريضة بإصبعه أو بأداة طبية.
كما أدانت هيئة المحلفين، الطبيب بـ ” انتهاك الخصوصية ” ؛ لأنه صوّر نفسه وهو يمارس هذه الأفعال التي ادعى أنها فحوص طبية، وذلك مع تسع من المريضات الاثنتين والثلاثين.
و برأته المحكمة في المقابل من اتهامات اغتصاب أربع مريضات أخريات.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد طالبت بـ18 سنة من السجن، وقد اعترف الطبيب داساس بأنه صور المريضات من دون علمهن لكنه نفي أن يكون قد اغتصبهن.
كما تم منعه من مزاولة المهنة مدى الحياة والإقامة في هذه المنطقة الفرنسية طوال 10 سنوات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30289 ] نشر منذ 12 ساعة
هذا قصاص على طول😡
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30289 ] نشر منذ 12 ساعة
أقرب كرسي كهربائي وأنفضو ابو عقله
الين مايطلع لسانه😡😡😡
M-512🐧[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 11 ساعة
المفروض يجززز رأسه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 11 ساعة
اعقب ياالفاسد الفاسق ياخاين الأمانه ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 9 ساعات
الحكم قليل في حق هالمجرم..
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1848 ] نشر منذ 8 ساعات
اللهم اعوذ بك من شياطين الانس والجن
ولاحول ولا قوة الا بالله