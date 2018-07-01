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ضابط كويتي يثير ضجة بمقطع فيديو راقص

ضابط كويتي يثير ضجة بمقطع فيديو راقص
خالد الظفيري(صدى):

أعلن مصدر أمني بالشرطة الكويتية في تصريحات إعلامية ، أنه تم استدعاء ضابط شرطة كويتي فور وصوله الكويت من إحدى الدول الآسيوية ، لإخلاله بالعادات والتقاليد .

حيث نشر الضابط مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو يرقص بعد التعريف بنفسه وبمهنته ، خلال أفتتاح مطعم في إحدى الدول الآسيوية .

وأكد المصدر الأمني ، أن هذا الضابط كان صدر في حقه إنذار بسبب مقطع راقص نشره ، ويعتبر هذا الإنذار الثاني لقيامه بنفس الفعل في دولة آسيوية خلال زيارته لها ، ضارباً عرض الحائط بتعليمات مشددة عممتها وزارة الداخلية ، دعت فيها الى الالتزام بالعادات والتقاليد وتجنب استخدام وسائل التواصل في أمور تسيء لمنتسبيها وحذرت من توقيع عقوبات على المتجاوزين تصل الى التسريح من الخدمة.


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