ضابط كويتي يثير ضجة بمقطع فيديو راقص
أعلن مصدر أمني بالشرطة الكويتية في تصريحات إعلامية ، أنه تم استدعاء ضابط شرطة كويتي فور وصوله الكويت من إحدى الدول الآسيوية ، لإخلاله بالعادات والتقاليد .
حيث نشر الضابط مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو يرقص بعد التعريف بنفسه وبمهنته ، خلال أفتتاح مطعم في إحدى الدول الآسيوية .
وأكد المصدر الأمني ، أن هذا الضابط كان صدر في حقه إنذار بسبب مقطع راقص نشره ، ويعتبر هذا الإنذار الثاني لقيامه بنفس الفعل في دولة آسيوية خلال زيارته لها ، ضارباً عرض الحائط بتعليمات مشددة عممتها وزارة الداخلية ، دعت فيها الى الالتزام بالعادات والتقاليد وتجنب استخدام وسائل التواصل في أمور تسيء لمنتسبيها وحذرت من توقيع عقوبات على المتجاوزين تصل الى التسريح من الخدمة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30289 ] نشر منذ 12 ساعة
لو دقيتو خشمه من البداية
كان سننننننننع معكم مزبوط🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 11 ساعة
يستاهل ,,