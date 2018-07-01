ديوان المراقبة يرصد تقصيرا من أمانة جدة في تحصيل قيمة رسوم اللوحات

نايف السالم(صدى):

رصد ديوان المراقبة تقصيرًا من أمانة جدة في تحصيل قيمة رسوم اللوحات وإصدار وتجديد رخص المحال في منطقتي التطوير بخزام والرويس تصل إلى مئات الملايين من الريالات.

وكشف الديوان عن وجود أنشطة تجارية تمارس أعمالها من دون الحصول على الرخص ودفع الرسوم المقررة؛ حيث بلغ ما تم حصره أكثر من67 مليون ريال، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الحياة.

كما تم رصد مخالفات لم يتم تسديدها فاقت 18 ألف مخالفة قيمتها نحو 22مليون، وكذلك عدم تجديد أكثر من20ألف رخصة محل تجاري، وعدم استحصال أي رسوم مقابل تأجير شركة النقل الجماعي لوحات دعائية للشركات على الحافلات داخل المدن، وعدم التنسيق مع الجهات المخصصة لتحصيل رسوم إقامة الفعاليات والحفلات.