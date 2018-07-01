جامعة الملك خالد تبدأ استقبال طلبات القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

أبها(صدى):

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم، عن فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة لخريجي وخريجات الثانوية العامة للعام الجامعي 1439/ 1440 هـ في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم، وذلك حتى الـ 10 من شهر ذو القعدة المقبل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني أن مرحلة استقبال الطلبات تتم إلكترونياً ولن يتم استقبال أي طلب يدوي، وعلى الراغبين في الالتحاق بالجامعة الدخول على تطبيق “أكاديميا” من خلال موقع الجامعة على الرابط التالي: هنا.

وأشار إلى أنه سيتم تحديث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي لجميع المتقدمين يومياً وبشكل آلي لمن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الالكترونية، وأن الترشيح يتم حسب النسب المؤهلة والموزونة وترتيب الرغبات بالمفاضلة على عدد المقاعد المتاحة لكل تخصص بغض النظر عن موعد تقديم الطلب، وفق مراحل القبول الثلاث، التي سيتم فيها مراعاة نسب المتقدمين، حيث تشمل نتائج الدفعة الأولى قبول النسب التي تتراوح ما بين 80% – 100%، وذلك في الـ 15 من ذو القعدة المقبل، وتعلن نتائج قبول الدفعة الثانية للنسب التي تتراوح ما بين 75% – 100% في الـ 18 من ذو القعدة المقبل، فيما سيتم إعلان قبول نتائج الدفعة الثالثة على حسب توفر المقاعد في الـ 22 من ذو القعدة.

وفيما يتعلق بالتخصصات الجديدة أكد عميد القبول والتسجيل بأنه تم افتتاحها لتلبية احتياجات التنمية وسوق العمل ولتحقيق رغبات الطلاب والطالبات، حيث تم استحداث أكثر من 10 تخصصات بمختلف فروع الجامعة ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع عليها من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية.