5 معلومات هامة يكشفها ” التواصل العدلي ” خلال أسبوع

عادل الحربي(صدى):

أوضح حساب التواصل العدلي، التابع لوزارة العدل، أبرز 5 أسئلة وردت إليه خلال الأسبوع الماضي، وإجاباته عليها.

وجاءت الأسئلة كالتالي:

1.ماهي المستجدات المطلوبة لتصديق وثيقة عقد النكاح؟ إحضار وثيقة عقد النكاح والهوية الوطنية والكشف الطبي.

2.هل يمكن فرز ثلاث أراض موجودة بصك واحد؟ يمكنك فرز كل قطعة في صك مستقل ويتطلب نسخة من المخطط المعتمد أو إفادة من البلدية بحدود وأطوال ومساحة كل قطعة على حدة، بشرط أن تكون ضمن مخطط معتمد.

3.وصلتني رسالة بموعد جلسة في منطقة غير التي أسكن فيها، هل يمكن تحويل الجلسة إلى موقع تواجدي؟ لابد من حضوركم أو حضور وكيلكم الجلسة الأولى والدفع بعد الاختصاص المكاني، فإن قبلته الدائرة وإلا فليزمكم الحضور أمام الدائرة حتى انتهاء القضية.

4.طالب التنفيذ خصم لي جزءًا من المبلغ فهل ما زلت مطالبًا بتسديد كامل المبلغ؟ إذا تنازل طالب التنفيذ عن جزء من المبلغ، فلا بد من إقراره بذلك وسداد المبلغ الذي تم الصلح عليه.

5.ما الفرق بين الصك الإلكتروني والعادي؟ الصك الإلكتروني هو الصك المدخل في النظام الشامل، أما العادي فهو الصك المسجل يدويًا.