5 معلومات هامة يكشفها ” التواصل العدلي ” خلال أسبوع
أوضح حساب التواصل العدلي، التابع لوزارة العدل، أبرز 5 أسئلة وردت إليه خلال الأسبوع الماضي، وإجاباته عليها.
وجاءت الأسئلة كالتالي:
1.ماهي المستجدات المطلوبة لتصديق وثيقة عقد النكاح؟ إحضار وثيقة عقد النكاح والهوية الوطنية والكشف الطبي.
2.هل يمكن فرز ثلاث أراض موجودة بصك واحد؟ يمكنك فرز كل قطعة في صك مستقل ويتطلب نسخة من المخطط المعتمد أو إفادة من البلدية بحدود وأطوال ومساحة كل قطعة على حدة، بشرط أن تكون ضمن مخطط معتمد.
3.وصلتني رسالة بموعد جلسة في منطقة غير التي أسكن فيها، هل يمكن تحويل الجلسة إلى موقع تواجدي؟ لابد من حضوركم أو حضور وكيلكم الجلسة الأولى والدفع بعد الاختصاص المكاني، فإن قبلته الدائرة وإلا فليزمكم الحضور أمام الدائرة حتى انتهاء القضية.
4.طالب التنفيذ خصم لي جزءًا من المبلغ فهل ما زلت مطالبًا بتسديد كامل المبلغ؟ إذا تنازل طالب التنفيذ عن جزء من المبلغ، فلا بد من إقراره بذلك وسداد المبلغ الذي تم الصلح عليه.
5.ما الفرق بين الصك الإلكتروني والعادي؟ الصك الإلكتروني هو الصك المدخل في النظام الشامل، أما العادي فهو الصك المسجل يدويًا.
طلال[ عدد التعليقات: 1556 ] نشر منذ 12 ساعة
طيب الي حكم عليه الزام دفع مبلغ وفعلاً قام بالسداد عن طريق الصراف ومضى عليه اكثر من 72 ساعه ولم يتم رفع ايقاف الخدمات كيف الحل ؟؟؟
عمار[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 12 ساعة
هو متى سيتم العمل بالضوابط الجديده المتعلقه بإيقاف الخدمات
والله تعبنا واحنا نسأل ماحد يرد علينا
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 12 ساعة
كلمة حق والحق يقال
ما شاء الله تبارك الله
الدكتور وليد الصمعاني
السلام عليكم انت وزير مبدع
متطور راقي مستمع منصت وفي الأخير انت فعلا الوزير المبدع
كثر الله من امثالك وتحية وتقدير واجلال لمن نصبك ونامل بقاؤك
من لا يشكر الناس لايشكرة الله ومن لم يشعر بالفارق فهو جاحد
والسلام عليكم
qlq[ عدد التعليقات: 2681 ] نشر منذ 10 ساعات
العدل تغيير جذري للافضل