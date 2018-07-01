بالفيديو.. عميدة بجامعة طيبة توثق قيادة المرأة للسيارات بقصيدة

علي القحطاني (صدى):

ألَّفت الدكتورة إيمان عسيري، عميدة كلية علوم الأسرة بجامعة طيبة، قصيدة لتؤرخ قيادة المرأة السعودية للسيارات، والذي بدأ تطبيقه يوم الأحد الماضي.

وأكدت ” عسيري ” أن المرأة السعودية تعيش حاليًا نقلة نوعية من قيادة السيارة إلى مشاركة الرجل في قيادة ونهضة المملكة.

وقالت في مطلع القصيدة:

يا بنات العز يا هل العفة.. والعلم بأعلى مكان نرفه

والعلم أخضر سعودي.. الوطن ف اقلوبنا مقره

ومن حقد جعله يموت بـ حرّه .. ما علينا من الحقودي

ومع قرار المجد عشره عشره.. الامن وسائله منتشره

اخذي الرخصه وقودي.. لا يهمونك دعاة الباطل