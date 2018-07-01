بالفيديو.. عميدة بجامعة طيبة توثق قيادة المرأة للسيارات بقصيدة
ألَّفت الدكتورة إيمان عسيري، عميدة كلية علوم الأسرة بجامعة طيبة، قصيدة لتؤرخ قيادة المرأة السعودية للسيارات، والذي بدأ تطبيقه يوم الأحد الماضي.
وأكدت ” عسيري ” أن المرأة السعودية تعيش حاليًا نقلة نوعية من قيادة السيارة إلى مشاركة الرجل في قيادة ونهضة المملكة.
وقالت في مطلع القصيدة:
يا بنات العز يا هل العفة.. والعلم بأعلى مكان نرفه
والعلم أخضر سعودي.. الوطن ف اقلوبنا مقره
ومن حقد جعله يموت بـ حرّه .. ما علينا من الحقودي
ومع قرار المجد عشره عشره.. الامن وسائله منتشره
اخذي الرخصه وقودي.. لا يهمونك دعاة الباطل
العتيبي[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 1 ساعة
والله يموت بحره حرة هذا دليل على تفكيرك السطحي وحرام المنصب الى انتى فية
طلال[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ 58 دقيقة
الكل يرمي علينا كلام مسعول ممزوج بهياط
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 853 ] نشر منذ 58 دقيقة
سواقت المرأة السعودية عشان نستبعد من الأجانب كثير ويكون اقتصادنا اقوى من الوضع الحالي [ رؤية 2030 ] المشكلة في بعض الناس امثالكم يضنون إنها عشان المتعه والحقيقة مايعرفون ويحسون بالمسؤولية إلا بعدين
شجون[ عدد التعليقات: 766 ] نشر منذ 57 دقيقة
أؤيد قيادة المراه..لكنها لا تستهويني. .
خالد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 37 دقيقة
المفروض يتم تشجيع المرأه على قياده السياره بشتى الطرق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30279 ] نشر منذ 18 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂