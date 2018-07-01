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بالفيديو.. عميدة بجامعة طيبة توثق قيادة المرأة للسيارات بقصيدة

بالفيديو.. عميدة بجامعة طيبة توثق قيادة المرأة للسيارات بقصيدة
علي القحطاني (صدى):

ألَّفت الدكتورة إيمان عسيري، عميدة كلية علوم الأسرة بجامعة طيبة، قصيدة لتؤرخ قيادة المرأة السعودية للسيارات، والذي بدأ تطبيقه يوم الأحد الماضي.

وأكدت ” عسيري ” أن المرأة السعودية تعيش حاليًا نقلة نوعية من قيادة السيارة إلى مشاركة الرجل في قيادة ونهضة المملكة.
وقالت في مطلع القصيدة:

يا بنات العز يا هل العفة.. والعلم بأعلى مكان نرفه
والعلم أخضر سعودي.. الوطن ف اقلوبنا مقره
ومن حقد جعله يموت بـ حرّه .. ما علينا من الحقودي
ومع قرار المجد عشره عشره.. الامن وسائله منتشره
اخذي الرخصه وقودي.. لا يهمونك دعاة الباطل


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 1 ساعة

والله يموت بحره حرة هذا دليل على تفكيرك السطحي وحرام المنصب الى انتى فية

[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ 58 دقيقة

الكل يرمي علينا كلام مسعول ممزوج بهياط

[ عدد التعليقات: 853 ] نشر منذ 58 دقيقة

سواقت المرأة السعودية عشان نستبعد من الأجانب كثير ويكون اقتصادنا اقوى من الوضع الحالي [ رؤية 2030 ] المشكلة في بعض الناس امثالكم يضنون إنها عشان المتعه والحقيقة مايعرفون ويحسون بالمسؤولية إلا بعدين

[ عدد التعليقات: 766 ] نشر منذ 57 دقيقة

أؤيد قيادة المراه..لكنها لا تستهويني. .

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 37 دقيقة

المفروض يتم تشجيع المرأه على قياده السياره بشتى الطرق.

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