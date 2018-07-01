بعد إدراجها بمؤشر MSCI.. جذب تدفقات مالية بقيمة 45 مليار دولار للمملكة

عادل الحربي(صدى):

ساهم إدراج مؤشر المملكة في مؤشر MSCI، كالدولة رقم 25 التي سيتم تمثيلها في المؤشر للأسواق الناشئة، في جذب تدفقات مالية كبيرة إلى المملكة، حيث يتوقع أن يؤدي هذا الإدراج إلى إنتاج رأس مال بقيمة نحو 45 مليار دولار أمريكي.

وينقسم هذا المبلغ المتدفق إلى المملكة، إلى 10 مليار دولار استثمارات سلبية، و35 مليار دولار استثمارات نشطة، وذلك وفقًا لما أوردته تقارير صادرة عن مكتب رئيس الاستثمار في مجموعة UBS العالمية لإدارة الثروات.

جدير بالذكر، أنه قد تم إدراج المملكة خلال العام الجاري في مؤشر FTSE، المنافس لمؤشر MSCI، حيث تقدر التدفقات المتوقع إضافتها إلى رأس المال بنحو 5 مليار دولار أمريكي، مما يسهم في زيادة فرص التفوق في الأداء على المدى القريب للمملكة.