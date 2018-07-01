” الأرصاد ” تكشف عن نشاط رياح مثيرة للأتربة في المدينة

المدينة المنورة(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا بنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام الرؤية الأفقية، مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الإنذار يشمل ينبع، والطريق الواصل إلى أملج وكذلك الطريق إلى رابغ.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أن بداية الحالة من الساعة 10:20 صباح اليوم الأحد، إلى الساعة الـ 20:00 من نفس اليوم.